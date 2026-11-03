Market Dondurucularından Sonra Sıra Nerede? Uzmanlar Asansör ve Trafik Lambalarını İşaret Ediyor
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Avrupa'da süpermarket dondurucularını hedef alan siber saldırılar 2 Kasım'da Belçika, Lüksemburg, Estonya, Hollanda, İrlanda ve İsveç'teki market zincirlerine sıçradı. Saldırıyı hâlâ kimse üstlenmezken siber güvenlik uzmanları, sırada asansörlerin, kapı sistemlerinin ve trafik ışıklarının olabileceği uyarısında bulunuyor.
[Kaynak: Daily Mail, Euronews, Fortune]
Fransa'da 12 Ekim'de başlayan dondurucu saldırısı, yedi Avrupa ülkesindeki market zincirlerine yayıldı.
Uzmanlara göre dondurucular, hackerlar için hem ulaşılması kolay hem de zararı geri alınamayan bir hedef.
Listenin başında asansörler var: Kontrol sistemleri ele geçirilirse insanlar katlar arasında mahsur kalabilir.
Trafik ışıkları, su arıtma tesisleri ve elektrik şebekeleri de yazılım açıkları üzerinden hedef olabilecek sistemler arasında.
Soğutması kapatılan veri merkezlerinde sunucular dakikalar içinde aşırı ısınıp yok olabilir.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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