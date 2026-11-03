Market Dondurucularından Sonra Sıra Nerede? Uzmanlar Asansör ve Trafik Lambalarını İşaret Ediyor

Euronews'in aktardığına göre 12 Ekim'de Fransa'da yaklaşık 500 ila 700 süpermarketin dondurucuları hacklendi ve sıcaklık 50 dereceye kadar çıkarıldı. Fortune'a göre aralarında yaklaşık 80 Carrefour, iki düzine kadar Monoprix ve 150 Intermarché mağazası vardı; Paris Savcılığı olayı 'büyük ölçekli' bir saldırı olarak nitelendirdi. Intermarché ve E.Leclerc'in toplam stok kaybı ise 270 bin euro civarında.

2 Kasım'da ise sıra Belçika, Lüksemburg, Estonya, Hollanda ve İrlanda'daydı. Insider Paper'a göre yalnızca Belçika ve Lüksemburg'da yaklaşık 40 Delhaize mağazası etkilendi. İsveç'te de bir mağaza yaşananları siber saldırıya bağladı; Stockholm'deki ICA Baronen'de elektriği kesilen dondurucuların içindeki ürünler çöpe gitti.

Şu ana kadar hiçbir grup saldırıları üstlenmedi, kamuya yansıyan bir fidye talebi de yok. Fransız yetkililer uluslararası aktörlerin parmağı olduğunu düşünüyor ancak resmî bir suçlama yapılmadı.