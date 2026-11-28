Mustafa Keser ile Nilüfer Keser'in Görücü Usulüyle Başlayıp 48 Yıl Süren Hayat Hikayesi!
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Mustafa Keser, 26 Kasım'da 48 yıllık hayat arkadaşı Nilüfer Keser'i kaybetti. Nilüfer Keser, 28 Kasım Cumartesi günü Hasdal Çamlıvadi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Elazığ'ın Maden ilçesinden İstanbul'un gazinolarına uzanan usta müzisyenin yanında hep o vardı. Gelin, Mustafa Keser ile Nilüfer Keser'in görücü usulüyle başlayan hikayesine dönelim.
Mustafa Keser, kemanlar yapan bir babanın evinde, Maden'de büyüdü.
Mustafa Keser, geceleri Zeki Müren'e saz çalarken gündüzleri minibüs ve taksi kullandı.
Görücü usulüyle evlendiği Nilüfer Keser, ilk evlendiklerinde 17 yaşındaydı.
Mustafa Keser, 48 yıllık hayat arkadaşını Kasım 2026'da son yolculuğuna uğurladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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