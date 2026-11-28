Mustafa Keser, 1945'te Elazığ'ın Maden ilçesinde dünyaya geldi. Babası profesyonel müzisyen değildi ama nota bilen, çok iyi keman çalan bir ustaydı. Kendi yaptığı kemanlar Amerika'ya kadar gitti. Keser, ortaokul ve lise yıllarında keman, ud ve bağlama çaldı. Liseyi Diyarbakır ve Sivas'ta okudu.

Çaldığı onca saz arasında en iyisinin keman olduğunu söyleyen Keser'in müzik yolculuğu, askerlik sonrası yerleştiği İzmir'de şekillenmeye başladı.