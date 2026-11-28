O mu Bu mu Seçimlerine Göre Ne Kadar Özgür Ruhlusun?
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Hayatı kendi kurallarına göre mi yaşamayı seversin, yoksa alıştığın düzenin dışına çıkmak sana zor mu gelir? Bazı insanlar için özgürlük yeni yerler keşfetmek, bazıları içinse kimseye hesap vermeden kendi kararlarını alabilmektir. Peki sen ne kadar özgür ruhlusun? Birbirinden farklı 15 ikilem arasından seçimlerini yap ve hayatı ne kadar kendi istediğin gibi yaşadığını birlikte keşfedelim!
1. Hangisi?
2. Hangisi?
3. Hangisi?
4. Hangisi?
5. Hangisi?
6. Hangisi?
7. Hangisi?
8. Hangisi?
9. Hangisi?
10. Hangisi?
Tam Bir Özgür Ruhsun!
İçten İçe Özgür Olmak İsteyen Birisin!
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