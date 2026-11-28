Aslında içinde sürekli yeni şeyler denemek isteyen, farklı hayatların nasıl olduğunu merak eden ve bir gün her şeyi geride bırakıp kendi yoluna gitmeyi hayal eden biri var. Ancak bu isteklerini her zaman hayata geçiremiyorsun. Güvenli alanından çıkmak istesen de alıştığın düzeni kaybetme düşüncesi seni düşündürüyor. Bazen kendini başkalarının beklentilerine göre hareket ederken bulabilirsin. Bir karar almadan önce çevrendekilerin ne düşüneceğini hesaplayabilir, riskli görünen fırsatları değerlendirmek yerine bildiğin yolda ilerlemeyi tercih edebilirsin. Bunun nedeni hayallerinin küçük olması değil. Aksine, yapmak istediğin çok şey var ama bunları gerçekleştirmek için doğru zamanı bekliyorsun. İlişkilerinde de kendi isteklerini ikinci plana atmaya yatkın olabilirsin. Sevdiğin insanı mutlu etmek için bazı hayallerinden vazgeçebilir veya onun yaşam biçimine uyum sağlamaya çalışabilirsin. Ancak bir noktada kendi ihtiyaçlarını da hatırlaman gerekiyor.