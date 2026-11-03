İsveç'te Kedi Sahiplerinin Uymak Zorunda Olduğu Kurallar
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İsveç'te kedi sahibi olmak, kaba mama bırakıp evden çıkmakla bitmiyor; kurallar sahiplerden çok daha fazlasını istiyor.
Ülkenin hayvan refahı düzenlemelerine göre kedilere günde en az iki kez bakılması, sosyal ihtiyaçlarının karşılanması ve tırmanabilecekleri alanlar sağlanması gerekiyor. Sosyal medyada 'yeni yasa' diye yayılan kural ise aslında yıllardır yürürlükte.
Kedinize günde en az iki kez bakmak zorundasınız
Tırmanma ve tırmalama alanı da zorunlu
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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