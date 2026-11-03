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İsveç'te Kedi Sahiplerinin Uymak Zorunda Olduğu Kurallar

İsveç'te Kedi Sahiplerinin Uymak Zorunda Olduğu Kurallar

Kedi
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
03.11.2026 - 18:18
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İsveç'te kedi sahibi olmak, kaba mama bırakıp evden çıkmakla bitmiyor; kurallar sahiplerden çok daha fazlasını istiyor.

Ülkenin hayvan refahı düzenlemelerine göre kedilere günde en az iki kez bakılması, sosyal ihtiyaçlarının karşılanması ve tırmanabilecekleri alanlar sağlanması gerekiyor. Sosyal medyada 'yeni yasa' diye yayılan kural ise aslında yıllardır yürürlükte.

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Kedinize günde en az iki kez bakmak zorundasınız

Oturma odasında kedisiyle oyuncakla oynayan kişi

Kural, İsveç Tarım Kurulu Jordbruksverket'in kedi ve köpek bakımına dair yönetmeliğinde yer alıyor. Kurumun resmi rehberinde açıkça yazıyor: Kedinize günde en az iki kez bakmalısınız. Yeni doğmuş, hasta, yaralı ya da doğuma yakın kediler için bu sıklık daha da artıyor.

Kural yalnızca evde yaşayan kedileri değil, dışarı çıkan ve ahırda yaşayan kedileri de kapsıyor. Jordbruksverket, kedilerin bağımsız hayvanlar olsa da insanlarla ve başka hayvanlarla temastan hoşlandığını vurguluyor. Yönetmeliğe göre kedilerin sosyal temas ihtiyacının karşılanması da zorunlu.

Peki bu, kediyi iş günü boyunca evde yalnız bırakmak yasak demek mi? Hayır. Mama, su ve güvenli bir ortam sağlandığı ve iki kontrol aksatılmadığı sürece normal bir iş günü kurala aykırı sayılmıyor. Ama kediyi kimseye emanet etmeden hafta sonu tatiline çıkmak kuralı açıkça çiğniyor.

Tırmanma ve tırmalama alanı da zorunlu

Kedi ağacının rafında uzanan tekir kedi

Kurallar yalnızca ziyaret sıklığıyla sınırlı değil. Kedinin kendine ait bir yatma yeri, tırmanabileceği ve tırnaklarını bileyebileceği alanlar ve saklanabileceği köşeler olması gerekiyor. Hiç dışarı çıkmayan kedilere ise ayrıca oyalanacak etkinlikler, zihinsel uyarım ve avlanma içgüdüsünü tatmin edecek fırsatlar sunulmalı.

Liste bununla da bitmiyor. Kediye her gün dengeli mama verilmesi, temiz suya her an ulaşabilmesi, tüylerinin, dişlerinin ve tırnaklarının bakımının yapılması da sahibin sorumluluğunda. Tırmalamasın diye kedinin tırnaklarını ameliyatla aldırmak ise yasak.

Kurallara uyulmadığında devreye il yönetimleri giriyor. İhbar üzerine yapılan denetimlerde eksiklerin giderilmesi istenebiliyor, para cezası kesilebiliyor. Ağır ihmal ya da kötü muamele durumunda hapis cezası ve hayvan bakma yasağı da gündeme gelebiliyor.

Kısacası İsveç'te kedi sahibi olmak, kedinin yalnızca mama kabını değil, gününü de doldurmayı gerektiriyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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