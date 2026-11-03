İsveç'te Kedi Sahiplerinin Uymak Zorunda Olduğu Kurallar

Kural, İsveç Tarım Kurulu Jordbruksverket'in kedi ve köpek bakımına dair yönetmeliğinde yer alıyor. Kurumun resmi rehberinde açıkça yazıyor: Kedinize günde en az iki kez bakmalısınız. Yeni doğmuş, hasta, yaralı ya da doğuma yakın kediler için bu sıklık daha da artıyor.

Kural yalnızca evde yaşayan kedileri değil, dışarı çıkan ve ahırda yaşayan kedileri de kapsıyor. Jordbruksverket, kedilerin bağımsız hayvanlar olsa da insanlarla ve başka hayvanlarla temastan hoşlandığını vurguluyor. Yönetmeliğe göre kedilerin sosyal temas ihtiyacının karşılanması da zorunlu.

Peki bu, kediyi iş günü boyunca evde yalnız bırakmak yasak demek mi? Hayır. Mama, su ve güvenli bir ortam sağlandığı ve iki kontrol aksatılmadığı sürece normal bir iş günü kurala aykırı sayılmıyor. Ama kediyi kimseye emanet etmeden hafta sonu tatiline çıkmak kuralı açıkça çiğniyor.