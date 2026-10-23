Kediler Sahiplerinin Ruh Halini Hissediyor: Aşk Hormonu Kanıtladı

Araştırmacılar bunun kesitsel bir çalışma olduğunun altını çiziyor. Yani mutlu sahiplerin mi kedilerini daha sevecen yaptığı, yoksa sevgi dolu kedilerin mi sahiplerinin ruh halini iyileştirdiği henüz net değil.

Dr. Takagi, kedi sahibi olmanın ruh haline etkisi zamanla azalsa bile, kedilerle günlük etkileşimin ve fiziksel yakınlığın sahiplerin iyi hissetmesine katkı sağlayabileceğini belirtiyor. Kısacası bugün kedinizi biraz daha fazla sevmek için bilimsel bir bahaneniz var. 🐱