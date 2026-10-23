Kediler Sahiplerinin Ruh Halini Hissediyor: Aşk Hormonu Kanıtladı
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Kedilerin köpeklere göre daha mesafeli olduğu, sahiplerine pek de bağlanmadığı yıllardır söylenir. Yeni bir araştırma ise bu kanıyı sarsacak bir sonuca ulaştı: Kedilerle sahipleri arasında kimyasal bir bağ var ve bu bağın merkezinde 'aşk hormonu' olarak bilinen oksitosin bulunuyor!
Kyoto ve Azabu üniversitelerinden araştırmacılar 19 kedi sahibi ile 29 kediyi bir ay boyunca takip etti.
Sonuç: Kedinin oksitosini yükseldikçe sahibinin oksitosini de yükseliyor.
Madalyonun öbür yüzü: Sizin stresiniz kedinizi de etkiliyor.
Kedinizle ne kadar çok vakit geçirirseniz o kadar enerjik hissediyorsunuz.
Oksitosini yüksek kediler daha sosyal davranıyor.
Peki hangisi hangisini etkiliyor?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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