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Kediler Sahiplerinin Ruh Halini Hissediyor: Aşk Hormonu Kanıtladı

Kediler Sahiplerinin Ruh Halini Hissediyor: Aşk Hormonu Kanıtladı

Kedi
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
23.10.2026 - 08:43
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Kedilerin köpeklere göre daha mesafeli olduğu, sahiplerine pek de bağlanmadığı yıllardır söylenir. Yeni bir araştırma ise bu kanıyı sarsacak bir sonuca ulaştı: Kedilerle sahipleri arasında kimyasal bir bağ var ve bu bağın merkezinde 'aşk hormonu' olarak bilinen oksitosin bulunuyor!

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Kyoto ve Azabu üniversitelerinden araştırmacılar 19 kedi sahibi ile 29 kediyi bir ay boyunca takip etti.

Kyoto ve Azabu üniversitelerinden araştırmacılar 19 kedi sahibi ile 29 kediyi bir ay boyunca takip etti.

Bulguları bilimsel dergi iScience'ta yayımlanan çalışmada, katılımcıların ve kedilerinin idrarındaki oksitosin ile başlıca stres hormonu kortizol düzeyleri incelendi. Ekip ayrıca kedilerin tasmalarına taktığı Bluetooth sinyal vericileriyle, kedilerin gün içinde sahiplerine ne kadar yakın durduğunu da ölçtü.

The Independent'ın aktardığına göre bu, kedilerle sahipleri arasındaki fizyolojik bağa dair ilk nesnel kanıt.

Sonuç: Kedinin oksitosini yükseldikçe sahibinin oksitosini de yükseliyor.

Sonuç: Kedinin oksitosini yükseldikçe sahibinin oksitosini de yükseliyor.

Araştırmacılar, kedilerdeki yüksek oksitosin düzeyinin sahiplerdeki yüksek oksitosin düzeyiyle doğrudan bağlantılı olduğunu tespit etti. Oksitosini yüksek kedilerle yaşayan sahipler; kaygı, depresyon, gerginlik ve genel ruh hali bozukluğunda kayda değer bir azalma bildirdi.

Madalyonun öbür yüzü: Sizin stresiniz kedinizi de etkiliyor.

Madalyonun öbür yüzü: Sizin stresiniz kedinizi de etkiliyor.

Kortizol düzeyi yüksek, yani stresli sahiplerle yaşayan kedilerin daha az oksitosin ürettiği görüldü. Araştırmacılara göre bu, insan stresinin kedilerin bağlanma hormonunu bastırabileceğine işaret ediyor. Yani evdeki gergin hava, kedinize de geçiyor olabilir.

Kedinizle ne kadar çok vakit geçirirseniz o kadar enerjik hissediyorsunuz.

Kedinizle ne kadar çok vakit geçirirseniz o kadar enerjik hissediyorsunuz.

Bluetooth verileri, kedisinin yakınında daha uzun süre bulunan sahiplerin enerji ve canlılık puanlarının daha yüksek olduğunu gösterdi. İlginç olan şu: Kişinin kaç yıldır kediyle yaşadığının böyle bir etkisi görülmedi. Çalışmanın başyazarı, Kyoto Üniversitesi'nden hayvan davranışları araştırmacısı Dr. Saho Takagi, bu yakınlığın muhtemelen okşama ve oyun gibi doğrudan etkileşimlerin sıklığını yansıttığını ve kısa vadeli olumlu duygularla ilişkili olabileceğini söylüyor.

Oksitosini yüksek kediler daha sosyal davranıyor.

Oksitosini yüksek kediler daha sosyal davranıyor.

Ekibin davranış testlerinde, oksitosin düzeyi yüksek kedilerin hem sahiplerine hem de hiç tanımadıkları insanlara yaklaşma olasılığı çok daha yüksek çıktı. Stres düzeyi yüksek kediler ise yabancılara yaklaşmaya daha az istekliydi. Dr. Takagi'ye göre kediler, sadece pasif birer eşlikçi değil; insanlarla duygusal etkileşime girebilen aktif sosyal partnerler.

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Peki hangisi hangisini etkiliyor?

Peki hangisi hangisini etkiliyor?

Araştırmacılar bunun kesitsel bir çalışma olduğunun altını çiziyor. Yani mutlu sahiplerin mi kedilerini daha sevecen yaptığı, yoksa sevgi dolu kedilerin mi sahiplerinin ruh halini iyileştirdiği henüz net değil. 

Dr. Takagi, kedi sahibi olmanın ruh haline etkisi zamanla azalsa bile, kedilerle günlük etkileşimin ve fiziksel yakınlığın sahiplerin iyi hissetmesine katkı sağlayabileceğini belirtiyor. Kısacası bugün kedinizi biraz daha fazla sevmek için bilimsel bir bahaneniz var. 🐱

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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