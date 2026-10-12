And Dağlarının Hayalet Kedisi Kameraya Yakalandı: Dünyada Sadece 2.200 Tane Var!

Kedi türlerinin dünya üzerinde oldukça yaygın olduğunu düşünebilirsiniz. Hele ki Türkiye'de yaşadığımız için, kedi görmek hepimiz için oldukça normal bir durum. Fakat dünyanın bazı yerlerinde, nadir kedi türleri de var. Bunlardan biri, dünyanın en nadir yaban kedisi olarak bilinen And kedisi. And kedisi, geçtiğimiz günlerde Arjantin'de fotokapana takıldı.

Doğada yalnızca 2.200 kadar kaldığı tahmin edilen bu küçük kedi, bölgede üç yıldır üst üste görüntüleniyor. Uzmanlara göre bu, koruma çalışmalarının işe yaradığının kanıtı!

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