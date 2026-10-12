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And Dağlarının Hayalet Kedisi Kameraya Yakalandı: Dünyada Sadece 2.200 Tane Var!

And Dağlarının Hayalet Kedisi Kameraya Yakalandı: Dünyada Sadece 2.200 Tane Var!

Kedi
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
12.10.2026 - 12:12
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Kedi türlerinin dünya üzerinde oldukça yaygın olduğunu düşünebilirsiniz. Hele ki Türkiye'de yaşadığımız için, kedi görmek hepimiz için oldukça normal bir durum. Fakat dünyanın bazı yerlerinde, nadir kedi türleri de var. Bunlardan biri, dünyanın en nadir yaban kedisi olarak bilinen And kedisi. And kedisi, geçtiğimiz günlerde Arjantin'de fotokapana takıldı.

Doğada yalnızca 2.200 kadar kaldığı tahmin edilen bu küçük kedi, bölgede üç yıldır üst üste görüntüleniyor. Uzmanlara göre bu, koruma çalışmalarının işe yaradığının kanıtı!

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And Kedisi Kameraya Yakalandı

And Kedisi Kameraya Yakalandı

Görüntüler, Arjantin'in Mendoza eyaletindeki La Payunia Koruma Alanı'nda çekildi. Çalışmayı Yaban Hayatını Koruma Derneği'nin (WCS) Arjantin ekibi yürütüyor.

Kedi bu kez daha önce hiç kaydedilmediği bir noktada görüntülendi. Ekip, bir çiftçinin kediyle karşılaşmasını ayrıntılı biçimde anlatmasının ardından bu alanı yıllardır izliyordu.

WCS Arjantin'den María José Bolgeri, her yeni kaydın And kedisinin hâlâ bölgede yaşadığını doğruladığını söylüyor. Bolgeri'ye göre yerel halkın ve hayvan yetiştiricilerinin gözlemleri, türün nerelerde yaşadığını anlamak için vazgeçilmez.

Neden 'And Dağlarının Hayaleti' Deniyor?

Neden 'And Dağlarının Hayaleti' Deniyor?

And kedisi, kayalık ve çorak arazilerde yaşıyor. Tüyleri çevresiyle o kadar iyi kaynaşıyor ki gözle fark etmek neredeyse imkansız. Bu yüzden ona 'And Dağlarının hayaleti' adı verilmiş.

Yukarıdaki fotoğrafta da kedi kayaların arasında duruyor. 

Fark edebildiniz mi?

WCS, And kedisinin nerelerde yaşadığını 2005'ten bu yana inceliyor. Koruma planları da bu verilere göre hazırlanıyor.

Avladığı Hayvan da Azalıyor

Avladığı Hayvan da Azalıyor

And kedisinin başlıca avı, çinçilyaların akrabası olan dağ vizkaşası adında bir kemirgen. Ancak bu kemirgenlerin sayısı da düşüyor.

Kediyi bekleyen tehlikeler bununla sınırlı değil. Bazı çiftçiler hayvanlarını korumak için bu kedileri öldürüyor. Araç çarpmaları da kedilerin ölümüne yol açıyor.

Çözüm: Ağıl, Çoban Köpeği ve Gece Lambası

Çözüm: Ağıl, Çoban Köpeği ve Gece Lambası

Ekip yaklaşık 20 yıldır bölgede çalışıyor. Çiftçilerle yaban hayvanları arasındaki çatışmayı azaltmak için basit önlemler getirildi: daha sağlam ağıllar, sürüleri koruyan çoban köpekleri ve yırtıcıları uzak tutmak için geceleri yakılan ışıklar.

Sonuçlar umut verici. Bu önlemleri uygulayan çiftçilerin yüzde 85'inin hayvan kayıpları azaldı. Yüzde 89'u da yırtıcı hayvanları ve leş yiyen kuşları avlamayı bırakmak için çaba gösterdi.

WCS Arjantin'den Fernando Miñarro, programın yerel yönetimler, köylüler, hayvan yetiştiricileri ve özel sektörle birlikte yürütüldüğünü söylüyor. Miñarro'ya göre bu, koruma alanlarının etkisinin sınırlarının çok ötesine ulaşabildiğinin açık bir örneği.

Güney Amerika'nın kedileri bu yıl sık sık gündeme geliyor. Bolivya'da 100 yıldan uzun süredir ilk kez yeni bir kedi türü, Tilcayo tanımlanmıştı.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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