And Dağlarının Hayalet Kedisi Kameraya Yakalandı: Dünyada Sadece 2.200 Tane Var!
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Kedi türlerinin dünya üzerinde oldukça yaygın olduğunu düşünebilirsiniz. Hele ki Türkiye'de yaşadığımız için, kedi görmek hepimiz için oldukça normal bir durum. Fakat dünyanın bazı yerlerinde, nadir kedi türleri de var. Bunlardan biri, dünyanın en nadir yaban kedisi olarak bilinen And kedisi. And kedisi, geçtiğimiz günlerde Arjantin'de fotokapana takıldı.
Doğada yalnızca 2.200 kadar kaldığı tahmin edilen bu küçük kedi, bölgede üç yıldır üst üste görüntüleniyor. Uzmanlara göre bu, koruma çalışmalarının işe yaradığının kanıtı!
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And Kedisi Kameraya Yakalandı
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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