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Yaşam
Komşusunun Kedisini Beslediği İçin Mahkemelik Oldu

Komşusunun Kedisini Beslediği İçin Mahkemelik Oldu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
27.10.2026 - 21:01
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İsviçre'nin Zürih kentinde 68 yaşındaki bir kadın, komşusunun kedisini 10 ay boyunca beslediği için mahkemelik oldu. Kedinin sahibi, kadının hayvanı yemekle kendine çekip sahiplendiğini iddia etti. Dava Mayıs 2025'te iki tarafın uzlaşmasıyla sonuçlandı.

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Yazılı uyarıya rağmen beslemeyi sürdürdü

Yazılı uyarıya rağmen beslemeyi sürdürdü

Kedinin sahibi, komşusunu Leo adlı kediyi beslemeyi bırakması için defalarca, hatta yazılı olarak uyardığını söyledi. Ancak kadın kediyi beslemeye devam etti. Kendi kedi kapısını da Leo'nun istediği zaman girip çıkabileceği şekilde ayarladı.

Bir süre sonra kedi asıl sahibinin evine dönmez oldu. Sahibi ise her gün boşuna mama hazırlamaya devam etti.

Mahkemede uzlaşıldı, kedi yeni evinde kaldı

Mahkemede uzlaşıldı, kedi yeni evinde kaldı

Kedinin sahibi suç duyurusunda bulundu. Savcılık kadına haksız sahiplenme gerekçesiyle 800 İsviçre frangı para cezası ve 3.600 frank ertelenmiş ceza verdi. Kadın cezayı kabul etmeyince dava Zürih Bölge Mahkemesi'ne taşındı.

İsviçre hukukunda başkasının kedisini ara sıra beslemek suç sayılmıyor. Ancak kedi sahibinin mülkü kabul edildiği için hayvanı sistematik şekilde yemekle kendine çekmek hukuki sonuç doğurabiliyor. Kapalı kapılar ardında yapılan görüşmede taraflar uzlaştı. Leo'yu besleyen kadın kediyi yanında tutabilecek, eski sahibi de şikayetini geri çekti.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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