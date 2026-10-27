Komşusunun Kedisini Beslediği İçin Mahkemelik Oldu

Kedinin sahibi, komşusunu Leo adlı kediyi beslemeyi bırakması için defalarca, hatta yazılı olarak uyardığını söyledi. Ancak kadın kediyi beslemeye devam etti. Kendi kedi kapısını da Leo'nun istediği zaman girip çıkabileceği şekilde ayarladı.

Bir süre sonra kedi asıl sahibinin evine dönmez oldu. Sahibi ise her gün boşuna mama hazırlamaya devam etti.