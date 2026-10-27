Komşusunun Kedisini Beslediği İçin Mahkemelik Oldu
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Yazılı uyarıya rağmen beslemeyi sürdürdü
Mahkemede uzlaşıldı, kedi yeni evinde kaldı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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