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Evi Yanlış Arsaya Kurduklarını Öğrendiler: Bütün Binayı 100 Metre Yana Taşıdılar

Evi Yanlış Arsaya Kurduklarını Öğrendiler: Bütün Binayı 100 Metre Yana Taşıdılar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
24.10.2026 - 09:05
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Avustralya'nın Victoria eyaletinde yaşayan David ve Melanie Moor çifti, emeklilik için yaptırdıkları evin kendi arsalarına değil yanındaki arsaya kurulduğunu öğrendi. İki yıl süren hukuki anlaşmazlığın ardından ev, Nisan 2026'da parçalara ayrılıp kamyonla 100 metre yana, çiftin kendi arsasına taşındı.

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Emlakçının gösterdiği arsayı kendilerinin sandılar

Emlakçının gösterdiği arsayı kendilerinin sandılar

Moor çifti, Camperdown kasabasındaki yeni bir yerleşim alanından arsa aldı. Çift, emlakçının 2021'de kendilerine gösterdiği arsanın kendilerine ait olduğuna inandıklarını söylüyor. Emlakçı ise herhangi bir hata yapmadığını, çiftin karışıklığa düşmüş olabileceğini savunuyor.

Dört yatak odalı ev, asıl sahiplerinin arsasının hemen yanındaki arsaya kuruldu. Taraflar arsa takasını da konuştu ancak arsa sahibi iki arsanın birbirine denk olmadığını söyledi.

Arsa sahibi evi kaldırmaları için süre verdi

Arsa sahibi evi kaldırmaları için süre verdi

Ağustos 2025'te arsa sahibi, çifte evi kaldırmaları ve araziyi eski haline getirmeleri için 14 gün süre verdi, aksi halde evin satılabileceğini bildirdi. Süre daha sonra uzatıldı ve çift Şubat 2026'da arsayı 2 Mayıs'a kadar boşaltmayı kabul etti.

Bir müteahhit, evin ikinci bir taşımayı kaldıramayacağını söyledi. Çift işi üstlenebilecek başka bir ev taşıma firması buldu ve ev Paskalya'dan hemen önce doğru arsaya taşındı.

Ev şimdilik boş varillerin üzerinde duruyor

Ev şimdilik boş varillerin üzerinde duruyor

Ev yeni temeline oturtulana kadar boş petrol varillerinin üzerinde bekliyor. Melanie Moor, ev kamyonla taşınırken biraz sallanır göründüğünü, içeride ne kadar hasar olduğunu henüz bilmediklerini ve evin sağlam durmadığı için içeri girmeye cesaret edemediklerini anlatıyor. Çift, en azından iç duvarları yeniden sıvatmayı bekliyor.

Komşu arsada yapılacak iş de bitmedi. Evi taşıyan 160 ayağın sökülmesi, dikilen ağaçların çıkarılması ve arazinin eski haline getirilmesi gerekiyor. Çift, taşıma, yeni temel ve elektrik bağlantıları için yaklaşık 100 bin Avustralya doları harcayacaklarını, bunun daha önce harcadıkları 500 bin dolara ek olduğunu söylüyor.

Moor ailesi, evi onarırken 20 yaşındaki kızlarıyla birlikte bir yıl boyunca karavanda yaşayacak. David Moor benzer bir karar verecek herkese yalnızca profesyonellere güvenmeyip kendi araştırmalarını yapmalarını tavsiye ediyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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