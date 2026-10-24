Evi Yanlış Arsaya Kurduklarını Öğrendiler: Bütün Binayı 100 Metre Yana Taşıdılar

Moor çifti, Camperdown kasabasındaki yeni bir yerleşim alanından arsa aldı. Çift, emlakçının 2021'de kendilerine gösterdiği arsanın kendilerine ait olduğuna inandıklarını söylüyor. Emlakçı ise herhangi bir hata yapmadığını, çiftin karışıklığa düşmüş olabileceğini savunuyor.

Dört yatak odalı ev, asıl sahiplerinin arsasının hemen yanındaki arsaya kuruldu. Taraflar arsa takasını da konuştu ancak arsa sahibi iki arsanın birbirine denk olmadığını söyledi.