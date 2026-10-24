Evi Yanlış Arsaya Kurduklarını Öğrendiler: Bütün Binayı 100 Metre Yana Taşıdılar
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Avustralya'nın Victoria eyaletinde yaşayan David ve Melanie Moor çifti, emeklilik için yaptırdıkları evin kendi arsalarına değil yanındaki arsaya kurulduğunu öğrendi. İki yıl süren hukuki anlaşmazlığın ardından ev, Nisan 2026'da parçalara ayrılıp kamyonla 100 metre yana, çiftin kendi arsasına taşındı.
Emlakçının gösterdiği arsayı kendilerinin sandılar
Arsa sahibi evi kaldırmaları için süre verdi
Ev şimdilik boş varillerin üzerinde duruyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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