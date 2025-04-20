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Sembol Haline Gelmişti: Hande Baladın Gözyaşları İçerisinde Eczacıbaşı Dynavit'e Veda Etti

Sembol Haline Gelmişti: Hande Baladın Gözyaşları İçerisinde Eczacıbaşı Dynavit'e Veda Etti

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
20.04.2025 - 19:05

Vodafone Sultanlar Ligi Play-off 3-4 etabı ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray Daikin’i 3-2 mağlup etti. Ancak maçın sonunda duygusal anlar yaşandı.

Maç sonunda Eczacıbaşı Dynavit'te yıllardır formasını giyen milli voleybolcu Hande Baladın, gözyaşlarına hakim olamadı.

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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Baladın’ın adı bir süredir Fenerbahçe Medicana ile anılıyordu.

Baladın’ın adı bir süredir Fenerbahçe Medicana ile anılıyordu.

Duygusal anlar yaşayan Baladın’ın, Fenerbahçe Medicana ile anlaşmaya vardığı bir süredir gündemde.

Yıllardır Eczacıbaşı Dynavit forması giyen ve kulübün sembol isimlerinden biri haline gelen Baladın, taraftara gözyaşları içerisinde veda etti. Karşılaşma sonrası Tijana Boskovic de gözyaşlarına boğulurken, iki oyuncu da Eczacıbaşı Dynavit'te son maçlarına çıktı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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