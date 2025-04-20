Sembol Haline Gelmişti: Hande Baladın Gözyaşları İçerisinde Eczacıbaşı Dynavit'e Veda Etti

Duygusal anlar yaşayan Baladın’ın, Fenerbahçe Medicana ile anlaşmaya vardığı bir süredir gündemde.

Yıllardır Eczacıbaşı Dynavit forması giyen ve kulübün sembol isimlerinden biri haline gelen Baladın, taraftara gözyaşları içerisinde veda etti. Karşılaşma sonrası Tijana Boskovic de gözyaşlarına boğulurken, iki oyuncu da Eczacıbaşı Dynavit'te son maçlarına çıktı.