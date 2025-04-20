Sembol Haline Gelmişti: Hande Baladın Gözyaşları İçerisinde Eczacıbaşı Dynavit'e Veda Etti
Vodafone Sultanlar Ligi Play-off 3-4 etabı ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray Daikin’i 3-2 mağlup etti. Ancak maçın sonunda duygusal anlar yaşandı.
Maç sonunda Eczacıbaşı Dynavit'te yıllardır formasını giyen milli voleybolcu Hande Baladın, gözyaşlarına hakim olamadı.
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Baladın’ın adı bir süredir Fenerbahçe Medicana ile anılıyordu.
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