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Instagram’a Atmalık Hem Sunumu Hem Lezzeti Harika Olan Yemek Tarifleri

etiket Instagram’a Atmalık Hem Sunumu Hem Lezzeti Harika Olan Yemek Tarifleri

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
20.04.2025 - 19:01

Yaptığımız yemekleri herkes görsün isteriz, o kadar emek harcamışız sonuçta. Herkes görsün ve tarifini istesin, beğenenleri davet edip onlarla da yapıp yiyelim isteriz. Hem tadı hem de sunumu harika olan yemek tariflerini hemen aşağıda bulabilirsiniz.

Tekrar söylüyoruz: Bu yemekler epey like alır! 💖

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Protein kaynağı: Tavuk Göğsü ve Renkli Sebzeler

Protein kaynağı: Tavuk Göğsü ve Renkli Sebzeler

Hem sağlıklı protein kaynağı hem de renkli sebzeler aynı anda hazır. Philips Çift Hazneli Airfryer ile hem tavuğunuzu hem sebzelerinizi aynı anda pişirebilirsiniz.

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 190 derece

Malzemeler:

Tavuk için:

  • 2 adet tavuk göğsü

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 diş ezilmiş sarımsak

  • 1 tatlı kaşığı kekik

  • 1/2 tatlı kaşığı tuz

  • 1/2 tatlı kaşığı karabiber

Sebzeler için:

  • 1 kırmızı biber

  • 1 sarı biber

  • 1 kabak

  • 1 soğan

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

1. Tavuk göğüslerini zeytinyağı, sarımsak, kekik, tuz ve karabiber ile marine edelim.2. Sebzeleri iri parçalar halinde doğrayıp zeytinyağı, tuz ve karabiber ile harmanlayalım.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın bir haznesine tavukları, diğer haznesine sebzeleri yerleştirelim.

4. Her iki hazneyi de 190 dereceye ayarlayalım ve 15 dakika pişirelim.

Şipşak hazır: Kaşarlı Köfte ve Karnabahar

Şipşak hazır: Kaşarlı Köfte ve Karnabahar

Çocukların bayılacağı mini köfteler ve yanında sağlıklı karnabahar. Çift hazne sayesinde ikisi de aynı anda pişiyor.

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

Köfteler için:

  • 250 gram kıyma

  • 1 küçük soğan (rendelenmiş)

  • 1 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 1/4 su bardağı galeta unu

  • 1 yumurta

  • 50 gram kaşar peyniri (küp doğranmış)

  • 1 tatlı kaşığı kekik

  • Tuz, karabiber

Karnabahar için:

  • 1 küçük karnabahar

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı pul biber

  • 1/2 tatlı kaşığı tuz

Yapılışı:1. Kıyma, soğan, sarımsak, galeta unu, yumurta, kekik, tuz ve karabiberi karıştıralım.

2. Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp içlerine birer küp kaşar peyniri yerleştirelim ve yuvarlayalım.

3. Karnabaharı çiçeklerine ayırıp zeytinyağı, pul biber ve tuz ile harmanlayalım.

4. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın bir haznesine köfteleri, diğer haznesine karnabaharları yerleştirelim.

5. Her iki hazneyi de 180 dereceye ayarlayalım ve 12 dakika pişirelim.

Deniz ürünü ile her şey daha lezzetli: Karidesli Sarımsaklı Mantarlı Makarna

Deniz ürünü ile her şey daha lezzetli: Karidesli Sarımsaklı Mantarlı Makarna

Deniz ürünü sevenler için harika bir ikili. Çift hazne sayesinde hem çıtır karidesleri hem de sarımsaklı mantarları aynı anda pişirebilirsiniz.

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 8 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

Karides için:

  • 250 gram temizlenmiş karides

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 diş ezilmiş sarımsak

  • 1/2 limonun suyu

  • 1/2 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

  • Tuz, karabiber

Mantarlar için:

  • 250 gram mantar

  • 2 diş ezilmiş sarımsak

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı kekik

  • 1 yemek kaşığı doğranmış maydanoz

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:1. Karidesleri zeytinyağı, sarımsak, limon suyu, pul biber, tuz ve karabiber ile marine edelim.

2. Mantarları temizleyip ikiye bölelim ve zeytinyağı, sarımsak, kekik, tuz ve karabiber ile harmanlayalım.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın bir haznesine karidesleri, diğer haznesine mantarları yerleştirelim.

4. Her iki hazneyi de 180 dereceye ayarlayalım ve 8 dakika pişirelim.

Servis öncesi mantarların üzerine doğranmış maydanoz serpiştirelim.

5. Daha önce haşlayıp süzdüğümüz makarna ile bütün malzemeleri karıştıralım. Dilerseniz makarnanın üzerinde de ekleyebilirsiniz.

Bir daha dışarıdan söylemek istemeyeceksiniz: Mini Burger ve Mevsim Sebzeleri

Bir daha dışarıdan söylemek istemeyeceksiniz: Mini Burger ve Mevsim Sebzeleri

Dışarıda yediğiniz hamburgerleri aratmayacak mini burgerler ve yanında sağlıklı sebzeler. Hepsi tek seferde hazır oluyor.

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece

Malzemeler:

Burgerler için:

  • 250 gram dana kıyma

  • 1 küçük soğan (rendelenmiş)

  • 1 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 1 yemek kaşığı hardal

  • 1 tatlı kaşığı Worcestershire sos

  • Tuz, karabiber

  • 4 mini burger ekmeği

Sebzeler için:

  • 1 kabak

  • 1 patlıcan

  • 1 kırmızı soğan

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı biberiye

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:1. Kıyma, soğan, sarımsak, hardal, Worcestershire sos, tuz ve karabiberi karıştıralım.

2. Karışımdan 4 adet mini köfte yapıp hafifçe bastıralım.

3. Sebzeleri iri parçalar halinde doğrayıp zeytinyağı, biberiye, tuz ve karabiber ile harmanlayalım.

4. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın bir haznesine burger köftelerini, diğer haznesine sebzeleri yerleştirelim.

5. Her iki hazneyi de 200 dereceye ayarlayalım ve 10 dakika pişirelim.

6. Son 2 dakikada burger ekmeklerini de Airfryer'a ekleyerek ısıtalım.

Mükemmel bir ikili: Baharatlı Tavuk Kanatları ve Bebek Patatesler

Mükemmel bir ikili: Baharatlı Tavuk Kanatları ve Bebek Patatesler

Dışı çıtır içi sulu tavuk kanatları ve yanında aromatik otlarla hazırlanan bebek patatesler muhteşem bir ikili oluşturuyor!

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 18 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece

Malzemeler:

Tavuk kanatları için:

  • 500 gram tavuk kanadı

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı bal

  • 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

  • 1 tatlı kaşığı sarımsak tozu

  • Tuz, karabiber

Bebek patatesler için:

  • 500 gram bebek patates

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı biberiye

  • 1 tatlı kaşığı kekik

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:1. Tavuk kanatlarını zeytinyağı, bal, kırmızı toz biber, sarımsak tozu, tuz ve karabiber ile marine edelim.

2. Bebek patatesleri ikiye bölelim ve zeytinyağı, biberiye, kekik, tuz ve karabiber ile harmanlayalım.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın bir haznesine tavuk kanatlarını, diğer haznesine bebek patatesleri yerleştirelim.

4. Patates haznesini 200 dereceye ayarlayıp 18 dakika, tavuk kanadı haznesini 200 dereceye ayarlayıp 15 dakika pişirelim.

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Mesaj kutusu tarif sorularıyla dolacak: Baharatlı Nohut ve Mantarlı Kinoa

Mesaj kutusu tarif sorularıyla dolacak: Baharatlı Nohut ve Mantarlı Kinoa

Çıtır baharatlı nohutlar ve mantarlı kinoa, vejetaryenler için tam bir protein bombası. Instagram'da paylaşınca herkes tarifini soracak!

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 190 derece

Malzemeler:

Nohut için:

  • 1 kutu haşlanmış nohut (süzülmüş ve kurulanmış)

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı kimyon

  • 1/2 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

  • 1/2 tatlı kaşığı tuz

Mantarlı kinoa için:

  • 1 su bardağı pişmiş kinoa

  • 150 gram mantar (dilimlenmiş)

  • 1 diş ezilmiş sarımsak

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı soya sosu

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:1. Nohutları zeytinyağı, kimyon, kırmızı toz biber ve tuz ile harmanlayalım.

2. Mantarları zeytinyağı, sarımsak, soya sosu, tuz ve karabiber ile harmanlayalım.

3. Pişmiş kinoayı mantarlı karışıma ekleyip karıştıralım.

4. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın bir haznesine nohutları, diğer haznesine mantarlı kinoayı yerleştirelim.

5. Her iki hazneyi de 190 dereceye ayarlayalım ve 15 dakika pişirelim.

Damak tadını bilenlere: Balzamik Sirkeli Sebzeler ve Bademli Tavuk Şiş

Damak tadını bilenlere: Balzamik Sirkeli Sebzeler ve Bademli Tavuk Şiş

Bademli tavuk şişler ve balzamik sirkeli sebzeler, hem göze hem damağa hitap eden bir yemek.

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 190 derece

Malzemeler:

Tavuk şiş için:

  • 2 adet tavuk göğsü (küp doğranmış)

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı limon suyu

  • 1 diş ezilmiş sarımsak

  • 1 tatlı kaşığı kekik

  • 2 yemek kaşığı kıyılmış badem

  • Tuz, karabiber

  • Tahta şişler (10 dakika suda bekletilmiş)

Sebzeler için:

  • 1 kırmızı soğan

  • 1 kırmızı biber

  • 1 sarı biber

  • 1 kabak

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı balzamik sirke

  • 1 tatlı kaşığı kekik

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:1. Tavuk parçalarını zeytinyağı, limon suyu, sarımsak, kekik, tuz ve karabiber ile marine edelim.

2. Marine olmuş tavuk parçalarını tahta şişlere dizelim ve üzerlerine kıyılmış bademleri serpiştirip hafifçe bastıralım.

3. Sebzeleri iri parçalar halinde doğrayıp zeytinyağı, balzamik sirke, kekik, tuz ve karabiber ile harmanlayalım.

4. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın bir haznesine tavuk şişleri, diğer haznesine sebzeleri yerleştirelim.

5. Her iki hazneyi de 190 dereceye ayarlayalım ve 12 dakika pişirelim.

İtalya mutfağınıza geldi: Fesleğenli Domates Kasesi ve Sarımsaklı Ekmek

İtalya mutfağınıza geldi: Fesleğenli Domates Kasesi ve Sarımsaklı Ekmek

Fesleğenli domates kasesi ve sarımsaklı ekmek, İtalyan mutfağının en güzel lezzetlerini bir araya getiriyor. Akşam yemeği için harika bir başlangıç!

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

Domates kasesi için:

  • 4 adet orta boy domates

  • 2 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 1/4 su bardağı rendelenmiş parmesan

  • 2 yemek kaşığı galeta unu

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 5-6 yaprak taze fesleğen (doğranmış)

  • Tuz, karabiber

Sarımsaklı ekmek için:

  • 8 dilim baget ekmek

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 1 tatlı kaşığı kekik

  • 1 tatlı kaşığı maydanoz (kıyılmış)

  • Tuz

Yapılışı:1. Domateslerin üst kısmını keselim ve içini kaşıkla çıkaralım.

2. Domatesin içini, sarımsak, parmesan, galeta unu, zeytinyağı, fesleğen, tuz ve karabiber ile karıştıralım.

3. Bu karışımı boşalttığımız domateslerin içine dolduralım.

4. Baget dilimlerini zeytinyağı, sarımsak, kekik, maydanoz ve tuz karışımı ile yağlayalım.

5. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın bir haznesine doldurulmuş domatesleri, diğer haznesine ekmek dilimlerini yerleştirelim.

6. Her iki hazneyi de 180 dereceye ayarlayalım ve 10 dakika pişirelim.

Az yağla bile gayet lezzetli: Kabak Mücver ve Yoğurtlu Patlıcan Dip

Az yağla bile gayet lezzetli: Kabak Mücver ve Yoğurtlu Patlıcan Dip

Klasik tarifler Airfryer'ın çift haznesi sayesinde çok daha sağlıklı ve pratik hale geliyor. Görüntüsüyle de Instagram'da ilgi çekecek!

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

Mücver için:

  • 2 adet orta boy kabak (rendelenmiş ve suyu sıkılmış)

  • 1 küçük soğan (rendelenmiş)

  • 1 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 2 yumurta

  • 3 yemek kaşığı un

  • 2 yemek kaşığı dereotu (kıyılmış)

  • 2 yemek kaşığı maydanoz (kıyılmış)

  • Tuz, karabiber

Yoğurtlu patlıcan dip için:

  • 1 orta boy patlıcan

  • 1 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 1/2 su bardağı yoğurt

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı limon suyu

  • Tuz, karabiber

  • 1 tatlı kaşığı nane

Yapılışı:1. Rendelenmiş kabak, soğan, sarımsak, yumurta, un, dereotu, maydanoz, tuz ve karabiberi karıştıralım.

2. Karışımdan yemek kaşığı büyüklüğünde parçalar alıp Airfryer haznesine yerleştirelim.

3. Patlıcanı ortadan ikiye kesip çatalla birkaç yerinden delelim.

4. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın bir haznesine mücverleri, diğer haznesine patlıcanları yerleştirelim.

5. Her iki hazneyi de 180 dereceye ayarlayalım ve 12 dakika pişirelim.

6. Pişen patlıcanın içini kaşıkla çıkarıp ezilmiş sarımsak, yoğurt, zeytinyağı, limon suyu, tuz, karabiber ve nane ile karıştıralım.

Adeta bir lezzet bombası: Mini Elma Tatlısı ve Tarçınlı Ceviz

Adeta bir lezzet bombası: Mini Elma Tatlısı ve Tarçınlı Ceviz

Elmalı tatlılar ve tarçınlı cevizler şekersiz ve doğal bir tatlı alternatifi. İsterseniz yanında bir top vanilyalı dondurma ile servis edebilirsiniz.

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

Elmalı tatlı için:

  • 2 elma

  • 2 yemek kaşığı bal

  • 1 tatlı kaşığı tarçın

  • 1 yemek kaşığı limon suyu

  • 1/4 su bardağı yulaf

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

Tarçınlı ceviz için:

  • 1 su bardağı ceviz içi

  • 1 yemek kaşığı bal

  • 1 tatlı kaşığı tarçın

  • 1 çay kaşığı muskat

  • 1 çimdik tuz

Yapılışı:1. Elmaları ortadan ikiye kesip çekirdeklerini çıkaralım.

2. Elmaların içine bir çukur açalım ve içine bal, tarçın ve limon suyunu karıştırıp dolduralım.

3. Yulaf ve tereyağını karıştırıp elmaların üzerine serpiştirelim.

4. Ceviz içlerini bal, tarçın, muskat ve tuz ile harmanlayalım.

5. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın bir haznesine elmaları, diğer haznesine cevizleri yerleştirelim.

6. Elmaların haznesini 180 dereceye ayarlayıp 15 dakika, cevizlerin haznesini 180 dereceye ayarlayıp 8 dakika pişirelim.

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Bizim de ağzımız birden sulandı: Körili Sebzeli Somon ve Brokoli

Bizim de ağzımız birden sulandı: Körili Sebzeli Somon ve Brokoli

Körili somon ve buharda pişmiş brokoli, omega-3 ve vitamin deposu sağlıklı bir öğün. Instagram'da paylaşılmaya değer bir görüntü!

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

Somon için:

  • 2 adet somon fileto

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı köri tozu

  • 1/2 limonun suyu

  • 1 diş ezilmiş sarımsak

  • Tuz, karabiber

Brokoli için:

  • 1 küçük brokoli

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 diş ezilmiş sarımsak

  • Tuz, karabiber

  • 1/4 su bardağı su

Yapılışı:1. Somon filetolarını zeytinyağı, köri tozu, limon suyu, sarımsak, tuz ve karabiber ile marine edelim.

2. Brokoliyi çiçeklerine ayırıp zeytinyağı, sarımsak, tuz ve karabiber ile harmanlayalım.

3. Brokolinin altına bir kağıt yerleştirip üzerine çok az su dökelim (buharda pişmesi için).

4. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın bir haznesine somonları, diğer haznesine brokoliyi yerleştirelim.

5. Her iki hazneyi de 180 dereceye ayarlayalım ve 12 dakika pişirelim.

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Ma Belle
Ma Belle
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