Instagram’a Atmalık Hem Sunumu Hem Lezzeti Harika Olan Yemek Tarifleri

Hem sağlıklı protein kaynağı hem de renkli sebzeler aynı anda hazır. Philips Çift Hazneli Airfryer ile hem tavuğunuzu hem sebzelerinizi aynı anda pişirebilirsiniz.

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 190 derece

Malzemeler:

Tavuk için:

2 adet tavuk göğsü

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş ezilmiş sarımsak

1 tatlı kaşığı kekik

1/2 tatlı kaşığı tuz

1/2 tatlı kaşığı karabiber

Sebzeler için:

1 kırmızı biber

1 sarı biber

1 kabak

1 soğan

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber

Yapılışı:

1. Tavuk göğüslerini zeytinyağı, sarımsak, kekik, tuz ve karabiber ile marine edelim.2. Sebzeleri iri parçalar halinde doğrayıp zeytinyağı, tuz ve karabiber ile harmanlayalım.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın bir haznesine tavukları, diğer haznesine sebzeleri yerleştirelim.

4. Her iki hazneyi de 190 dereceye ayarlayalım ve 15 dakika pişirelim.