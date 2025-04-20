Instagram’a Atmalık Hem Sunumu Hem Lezzeti Harika Olan Yemek Tarifleri
Yaptığımız yemekleri herkes görsün isteriz, o kadar emek harcamışız sonuçta. Herkes görsün ve tarifini istesin, beğenenleri davet edip onlarla da yapıp yiyelim isteriz. Hem tadı hem de sunumu harika olan yemek tariflerini hemen aşağıda bulabilirsiniz.
Tekrar söylüyoruz: Bu yemekler epey like alır! 💖
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Protein kaynağı: Tavuk Göğsü ve Renkli Sebzeler
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Şipşak hazır: Kaşarlı Köfte ve Karnabahar
Deniz ürünü ile her şey daha lezzetli: Karidesli Sarımsaklı Mantarlı Makarna
Bir daha dışarıdan söylemek istemeyeceksiniz: Mini Burger ve Mevsim Sebzeleri
Mükemmel bir ikili: Baharatlı Tavuk Kanatları ve Bebek Patatesler
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Mesaj kutusu tarif sorularıyla dolacak: Baharatlı Nohut ve Mantarlı Kinoa
Damak tadını bilenlere: Balzamik Sirkeli Sebzeler ve Bademli Tavuk Şiş
İtalya mutfağınıza geldi: Fesleğenli Domates Kasesi ve Sarımsaklı Ekmek
Az yağla bile gayet lezzetli: Kabak Mücver ve Yoğurtlu Patlıcan Dip
Adeta bir lezzet bombası: Mini Elma Tatlısı ve Tarçınlı Ceviz
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Bizim de ağzımız birden sulandı: Körili Sebzeli Somon ve Brokoli
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