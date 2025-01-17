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Yeni Nesil İsimler Kafasını Karıştırdı: Torununun İsmini Anlayamayan Dede Kulağına 3 Farklı İsim Söyledi

Yeni Nesil İsimler Kafasını Karıştırdı: Torununun İsmini Anlayamayan Dede Kulağına 3 Farklı İsim Söyledi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
17.01.2025 - 18:27 Son Güncelleme: 17.01.2025 - 18:35

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Günümüzde, yeni nesil isimlerin ilginçliği herkesin malumu. Bu isimlerin özgün ve farklı oluşu, genellikle geleneksel isimlerden sıyrılmak ve çocuklarına benzersiz bir kimlik kazandırmak isteyen ebeveynlerin tercihlerini yansıtıyor. Kimileri bu isimlerin çocukların bireyselliğini vurguladığını düşünürken, kimileri ise geleneksel isimlerin korunması gerektiğini savunuyor. Hatta eski nesiller bu isimleri anlamakta biraz zorlanıyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DE4reV...
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Bir dede torununun kulağına ismini fısıldamak istedi fakat ismi tam olarak telaffuz edemedi.

Bir dede torununun kulağına ismini fısıldamak istedi fakat ismi tam olarak telaffuz edemedi.

Torununun kulağına 3 farklı isim fısıldayınca güldüren anlar yaşandı.

Torununun kulağına 3 farklı isim fısıldayınca güldüren anlar yaşandı.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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