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Anneden Kaçmaz: Ödevini Kuzenine Yaptıran Miniğin Yakalandıktan Sonra Yaptığı Muazzam Savunma

Anneden Kaçmaz: Ödevini Kuzenine Yaptıran Miniğin Yakalandıktan Sonra Yaptığı Muazzam Savunma

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.01.2025 - 17:16

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Okula başlayan çocukların hayatları tam bir kaosa dönüşüyor. Ödev kavramıyla ilk kez tanışan çocuklar elbette oldukça sıkılıyor. Bu durum aileler için de bir sınava dönüşüyor. Çocuğun geri kalan tüm okul hayatını etkilemeden süreci yönetmek elbette kolay olmuyor. Ortaya da güldüren görüntüler çıkabiliyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DExGhB...
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Bir minik, ödevlerinden kurtulmak için bir kısmını kuzenine yaptırdı. Anlaşılmasın diye tüm ödevini değil, aralarından bazılarını yaptıran minik annesinden kaçamadı.

Bir minik, ödevlerinden kurtulmak için bir kısmını kuzenine yaptırdı. Anlaşılmasın diye tüm ödevini değil, aralarından bazılarını yaptıran minik annesinden kaçamadı.

Fakat her halükarda kendini en iyi şekilde savunan çocuğun o anları herkesi kendi ilkokul yıllarına götürdü.

Fakat her halükarda kendini en iyi şekilde savunan çocuğun o anları herkesi kendi ilkokul yıllarına götürdü.

İşte o savunma;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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