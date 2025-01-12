Kiliseyi Gezerken İnsanların Dua Ettiğini Görünce Sübhaneke Okumaya Başlayan Minik Kız

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DEQSIE...
Çocukların, evrenin sınırsız sırlarını adım adım keşfetme yolculukları, izlemesi son derece büyüleyici bir süreçtir. Bu süreçte, her yeni deneyim ve bilgi, onların hayal dünyasını genişletir ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunur. Bu eşsiz keşif yolculuğu, çocukların dünyayı anlama ve yorumlama yeteneklerini geliştirirken, aynı zamanda onların merak duygusunu da pekiştirir. Çocukların bu tatlı ve heyecan verici keşif süreci, onların hayatlarına anlam katan ve kişiliklerini şekillendiren bir dönemdir. Fakat bazen, merak ettikleri konular kafa karışıklığına sebep olabiliyor.
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Bir kız, annesiyle birlikte kilise gezerken insanların dua ettiğini gördü.
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Onların duasına kendi bildiği duayla eşlik eden minik kızın o anları sosyal medyada viral oldu.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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