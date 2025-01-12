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Dünyanın En Sevimli Orkestrası ile Tanışın: Minik Kızın Kedisiyle Verdiği Konsere Bayılacaksınız

Dünyanın En Sevimli Orkestrası ile Tanışın: Minik Kızın Kedisiyle Verdiği Konsere Bayılacaksınız

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.01.2025 - 11:06

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Kediler ve bebekler dünyanın en sevimli varlıkları.  Bu iki sevimli varlığın bir araya geldiği dostluk anları ise, insanların yüzünde tebessüm oluşturuyor ve kalplerini ısıtıyor. Bu eşsiz dostluk, sadece sevimlilikleriyle değil, aynı zamanda birbirlerine karşı gösterdikleri eşsiz sevgi ve bağlılıkla da dikkat çekiyor. Kedilerin narin tavrı ve bebeklerin masumiyeti, bu dostluğun en belirgin özelliklerinden. Bu dostluk hikayesi, herkesin içindeki sevgi ve şefkat duygularını harekete geçiriyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DErOEj...
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Keman çalmaya başlayan minik bir kız, kedisini piyanonun başına oturttu ve birlikte konser verdiler.

Keman çalmaya başlayan minik bir kız, kedisini piyanonun başına oturttu ve birlikte konser verdiler.

İkilinin büyük bir ciddiyetle sanatını icra ettiği o anlar beğeni topladı.

İkilinin büyük bir ciddiyetle sanatını icra ettiği o anlar beğeni topladı.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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