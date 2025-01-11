Bursa'da Bir Kedinin Postahanenin İçinde Mahsur Kalan Yavrusunu Kurtarmak İçin Verdiği Çaba Kalpleri Acıttı

Dünya üzerindeki en sevimli varlıklardan olan kediler, aynı zamanda oldukça da zekiler. Bu minik tüylü dostlar, sadece fiziksel görünüşleriyle değil, aynı zamanda sahip oldukları eşsiz karakterleri ve davranışlarıyla da kalpleri fethediyorlar. Sahip oldukları eşsiz kişilikleri, onları gerçekten özel kılıyor. Kediler, bağımsızlıkları, sevgi dolu tavırlarıyla, sahiplerinin hayatlarını zenginleştiriyorlar. Aynı zamanda zekalarıyla da şaşkına çevirebiliyorlar.
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Bursa'da bir kedi Postanede mahsur kalan yavrusunu kurtarmak için dakikalarca çabaladı.
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Hafta sonu kapalı olduğu için içerde kalan kedinin ve annesinin o anları izleyenlerin kalbini acıttı.
İşte o anlar;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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