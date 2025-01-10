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Yeni Fobi Hayırlı Olsun: Gerçek Kitap Kurdunun Bir Kitaba Neler Yapabileceğini Biliyor muydunuz?

Yeni Fobi Hayırlı Olsun: Gerçek Kitap Kurdunun Bir Kitaba Neler Yapabileceğini Biliyor muydunuz?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.01.2025 - 11:30

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Kitaplar, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Onlar, evimizin en değerli köşesinde, özenle korunurlar. Bu değerli eserler, sayfaları arasında sakladıkları bilgi ve hikayelerle, bizlere eşsiz bir dünya sunar. Bazen evimizin dekorunun bir parçası haline getirdiğimiz bu kitaplar uygun saklama koşulları sağlanmadığında zarar görebiliyor. Bunlardan en çok yaşananı ise kitap kurtlarının oluşması.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DEf1wb...
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Bir okuyucu, kitap kurdu tarafından zarar gördüğünü farkettiği kitabını paylaştı.

Bir okuyucu, kitap kurdu tarafından zarar gördüğünü farkettiği kitabını paylaştı.

"Kitap kurdu" tanımını kanlı canlı karşısında görenlerin içi elbette bir tuhaf oldu.

"Kitap kurdu" tanımını kanlı canlı karşısında görenlerin içi elbette bir tuhaf oldu.

İşte o kitap;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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