Yeni Fobi Hayırlı Olsun: Gerçek Kitap Kurdunun Bir Kitaba Neler Yapabileceğini Biliyor muydunuz?

Kitaplar, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Onlar, evimizin en değerli köşesinde, özenle korunurlar. Bu değerli eserler, sayfaları arasında sakladıkları bilgi ve hikayelerle, bizlere eşsiz bir dünya sunar. Bazen evimizin dekorunun bir parçası haline getirdiğimiz bu kitaplar uygun saklama koşulları sağlanmadığında zarar görebiliyor. Bunlardan en çok yaşananı ise kitap kurtlarının oluşması.