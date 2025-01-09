Bir Avukat Yaptırdığı Dolgunun Ardından Kör Olan Müvekkilinin Ardından İnsanları Uyardı

Estetik sektörü, modern çağın hızla ilerleyen ritmine ayak uydurarak büyüleyici bir evrim geçirdi. Artık vücudun neredeyse her noktasına uygulanabilen bir estetik işlem bulunuyor. Ancak bu durum, güzellik kavramını ve algılarını da derinden etkileyerek, belirli standartlar oluşturdu. Bu standartlar, toplumun güzellik anlayışını ve bireylerin kendilerine bakış açılarını değiştirdi, hatta bazen bozdu. Artık insanlar, estetik operasyon yaptırabilmek için büyük paralar harcıyor hatta bazen hayatlarını tehlikeye atıyor.