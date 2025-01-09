onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Avukat Yaptırdığı Dolgunun Ardından Kör Olan Müvekkilinin Ardından İnsanları Uyardı

Bir Avukat Yaptırdığı Dolgunun Ardından Kör Olan Müvekkilinin Ardından İnsanları Uyardı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.01.2025 - 19:54

İçerik Devam Ediyor

Estetik sektörü, modern çağın hızla ilerleyen ritmine ayak uydurarak büyüleyici bir evrim geçirdi. Artık vücudun neredeyse her noktasına uygulanabilen bir estetik işlem bulunuyor. Ancak bu durum, güzellik kavramını ve algılarını da derinden etkileyerek, belirli standartlar oluşturdu. Bu standartlar, toplumun güzellik anlayışını ve bireylerin kendilerine bakış açılarını değiştirdi, hatta bazen bozdu. Artık insanlar, estetik operasyon yaptırabilmek için büyük paralar harcıyor hatta bazen hayatlarını tehlikeye atıyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DDwIvk...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir avukat, yaptırdığı dolgu işleminden sonra görme yetisini kaybeden müvekkilini örnek göstererek uyardı.

Bir avukat, yaptırdığı dolgu işleminden sonra görme yetisini kaybeden müvekkilini örnek göstererek uyardı.

Estetiği bildiğiniz, güvendiğiniz yerlerde yaptırmanız konusunda uyaran doktor, işlemden önce imzalatılan belgelerin önemini de hatırlattı.

Estetiği bildiğiniz, güvendiğiniz yerlerde yaptırmanız konusunda uyaran doktor, işlemden önce imzalatılan belgelerin önemini de hatırlattı.

Buradan izleyebilirsiniz;

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın