Bir Avukat Yaptırdığı Dolgunun Ardından Kör Olan Müvekkilinin Ardından İnsanları Uyardı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DDwIvk...
Estetik sektörü, modern çağın hızla ilerleyen ritmine ayak uydurarak büyüleyici bir evrim geçirdi. Artık vücudun neredeyse her noktasına uygulanabilen bir estetik işlem bulunuyor. Ancak bu durum, güzellik kavramını ve algılarını da derinden etkileyerek, belirli standartlar oluşturdu. Bu standartlar, toplumun güzellik anlayışını ve bireylerin kendilerine bakış açılarını değiştirdi, hatta bazen bozdu. Artık insanlar, estetik operasyon yaptırabilmek için büyük paralar harcıyor hatta bazen hayatlarını tehlikeye atıyor.
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Bir avukat, yaptırdığı dolgu işleminden sonra görme yetisini kaybeden müvekkilini örnek göstererek uyardı.
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Estetiği bildiğiniz, güvendiğiniz yerlerde yaptırmanız konusunda uyaran doktor, işlemden önce imzalatılan belgelerin önemini de hatırlattı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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