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Emre'ler ve Savaş'lar Dikkat: İsim Analisti Kemal Haluk Cebe Çocuklara Verilmemesi Gereken İsimleri Açıkladı

Emre'ler ve Savaş'lar Dikkat: İsim Analisti Kemal Haluk Cebe Çocuklara Verilmemesi Gereken İsimleri Açıkladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
05.01.2025 - 15:56

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İnsanın karakter yapısında, isminin etkisi olabileceği düşünülüyor. İsimlerin, taşıdıkları anlam ve enerjiyle bireylerin kişilik özelliklerini şekillendirdiği, hatta hayatlarının gidişatını belirleyebileceği inanışı özellikle son dönemde oldukça yaygın. Bu nedenle, isim seçimi, bireyin hayatındaki önemli bir karar olarak kabul edilir. Hatta bununla ilgili bir meslek kolu da ortaya çıktı. İsim analizleri harflerin anlamlarını, enerjilerini ve yan yana geldiklerinde karakteri ne şekilde etkileyebilecekleri ile ilgili bilgiler paylaşıyor.

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İsim Analisti Kemal Haluk Cebe çocuklara asla verilmemesi gereken isimleri açıkladı.

İsim Analisti Kemal Haluk Cebe çocuklara asla verilmemesi gereken isimleri açıkladı.

Özellikle Kur’an’da geçen isimlerin mümkün olduğunda kullanılmaması gerektiğini söyleyen Cebe "Hz. Muhammed’in özellikle tavsiye ettiği, anlam ve manaları güzel olan isimlerden olsun.'' dedi.

Özellikle Kur’an’da geçen isimlerin mümkün olduğunda kullanılmaması gerektiğini söyleyen Cebe "Hz. Muhammed’in özellikle tavsiye ettiği, anlam ve manaları güzel olan isimlerden olsun.'' dedi.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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