KYK Yurdunda Özel Alan Probleminden Sıkılan Bir Öğrenci Sorunu Kendi Çabasıyla Çözdü

Öğrencilerin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri barınma meselesi. Bu durum, özellikle de şehir dışından gelen ve yeni bir hayata atılan gençler için daha da zorlu bir hal alıyor. Kendi ayakları üzerinde durmanın, yeni bir şehirde yaşamanın getirdiği zorluklarla baş etmeye çalışırken bir yandan da güvenli, konforlu ve bütçelerine uygun bir yer bulmak zorunda kalıyorlar. Bu durum, öğrencinin hem akademik hem de sosyal hayatını derinden etkileyebiliyor. Bu nedenle, öğrenciler öncelik olarak devlet yurtlarına başvuruyor. Fakat bu yurtlar da özellikle genç yaştaki bireyler için yeterince konforlu olmayabiliyor.