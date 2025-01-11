KYK Yurdunda Özel Alan Probleminden Sıkılan Bir Öğrenci Sorunu Kendi Çabasıyla Çözdü

Kaynak: https://www.tiktok.com/@aleynakkten/v...
Öğrencilerin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri barınma meselesi. Bu durum, özellikle de şehir dışından gelen ve yeni bir hayata atılan gençler için daha da zorlu bir hal alıyor. Kendi ayakları üzerinde durmanın, yeni bir şehirde yaşamanın getirdiği zorluklarla baş etmeye çalışırken bir yandan da güvenli, konforlu ve bütçelerine uygun bir yer bulmak zorunda kalıyorlar. Bu durum, öğrencinin hem akademik hem de sosyal hayatını derinden etkileyebiliyor. Bu nedenle, öğrenciler öncelik olarak devlet yurtlarına başvuruyor. Fakat bu yurtlar da özellikle genç yaştaki bireyler için yeterince konforlu olmayabiliyor.
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Bir öğrenci, KYK'daki özel alan sorununu çözmek için yaratıcılığını kullandı.
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Perdelerle ranzasının etrafını kapatan öğrencinin bulduğu fikir, özellikle karanlıkta uyuyamayan ve özel alana ihtiyaç duyanlara ilham verdi.
İşte o muhteşem tasarım;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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