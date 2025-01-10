Bir Bisikletçi Türkiye'de İnsanların Bisiklet Yollarına Ne Kadar Yabancı Olduğunu Gösterdi

Bisiklet, çevre ve sağlık açısından büyük bir değer taşıyan, önemli bir ulaşım seçeneği. Hem çevreye duyarlı bir seçim olan bisiklet, hem de sağlıklı yaşamın vazgeçilmez parçalarından biri. Bu iki yönlü faydasıyla, bisiklet, ulaşım araçları arasında öne çıkan bir alternatif haline geliyor. Çevreyi koruma bilinciyle hareket edenler için ideal bir seçenek olan bisiklet, aynı zamanda sağlık bilincine sahip olanlar için de mükemmel bir araç. Fakat ülkemizde bisiklet kullanımı çok yaygın olmadığından, bisiklet kullanmak isteyenler için de yolculuk pek konforlu geçemiyor.