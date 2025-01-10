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Bir Bisikletçi Türkiye'de İnsanların Bisiklet Yollarına Ne Kadar Yabancı Olduğunu Gösterdi

Bir Bisikletçi Türkiye'de İnsanların Bisiklet Yollarına Ne Kadar Yabancı Olduğunu Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.01.2025 - 19:55

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Bisiklet, çevre ve sağlık açısından büyük bir değer taşıyan, önemli bir ulaşım seçeneği. Hem çevreye duyarlı bir seçim olan bisiklet, hem de sağlıklı yaşamın vazgeçilmez parçalarından biri. Bu iki yönlü faydasıyla, bisiklet, ulaşım araçları arasında öne çıkan bir alternatif haline geliyor. Çevreyi koruma bilinciyle hareket edenler için ideal bir seçenek olan bisiklet, aynı zamanda sağlık bilincine sahip olanlar için de mükemmel bir araç. Fakat ülkemizde bisiklet kullanımı çok yaygın olmadığından, bisiklet kullanmak isteyenler için de yolculuk pek konforlu geçemiyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DEffy5VsEwH/
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Bir bisikletçi, Türkiye'de sıradan bir günde bir bisiklet yolunun durumunu paylaştı.

Bir bisikletçi, Türkiye'de sıradan bir günde bir bisiklet yolunun durumunu paylaştı.

Hem kendileri hem bisikletçiler için tehlike oluşturan insanların umursamazlığı sinir bozdu.

Hem kendileri hem bisikletçiler için tehlike oluşturan insanların umursamazlığı sinir bozdu.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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