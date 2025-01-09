Konseptli Gün: Bir Grup Arkadaşın Eşlerinin Mesleklerine Göre Giyindikleri Etkinlik Beğeni Topladı

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DEmzSEUsH_u/
Arkadaşlarla bir evde toplanıp saatlerce masa başında yemek yiyip sohbet etmenin keyfi bambaşka. Son dönemde bu eğlenceli etkinlik yaratıcılıkla birleşti. Bu etkinlikleri sadece yeme-içmenin ötesine taşıyıp adeta bir kostüm partisine dönüştürdüler. Her bir arkadaşın farklı bir dizi karakteri gibi giyindiği ya da tek bir seçip o renkten ürünler getirdiği videolara daha önce rastlamışsınızdır. O eğlenceli videolara bir yenisi daha eklendi.
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Bir grup arkadaş, toplandıkları eve eşlerinin yaptığı mesleğe göre giyinerek geldi.
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Öğretmenden zabıtaya kadar pek çok kostümün giyildiği etkinlik sosyal medyada viral oldu.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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