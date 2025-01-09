Konseptli Gün: Bir Grup Arkadaşın Eşlerinin Mesleklerine Göre Giyindikleri Etkinlik Beğeni Topladı

Arkadaşlarla bir evde toplanıp saatlerce masa başında yemek yiyip sohbet etmenin keyfi bambaşka. Son dönemde bu eğlenceli etkinlik yaratıcılıkla birleşti. Bu etkinlikleri sadece yeme-içmenin ötesine taşıyıp adeta bir kostüm partisine dönüştürdüler. Her bir arkadaşın farklı bir dizi karakteri gibi giyindiği ya da tek bir seçip o renkten ürünler getirdiği videolara daha önce rastlamışsınızdır. O eğlenceli videolara bir yenisi daha eklendi.