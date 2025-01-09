onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Efkardan Bağlama Öğrenmiş: Eskişehir'de Bir Müzisyenin Icardi'ye Olan Benzerliği Sosyal Medyada Gündem Oldu

Efkardan Bağlama Öğrenmiş: Eskişehir'de Bir Müzisyenin Icardi'ye Olan Benzerliği Sosyal Medyada Gündem Oldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.01.2025 - 18:54

İçerik Devam Ediyor

Mauro Icardi, futbol dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri. Icardi'nin yeteneği, onu futbol dünyasının en sevilen isimlerinden biri haline getirdi. Öyle ki saçlarını onun gibi kestirip boyatanlar oldu.Ancak Icardi'nin futbol yeteneği kadar, saha dışındaki hayatı da oldukça renkli ve dikkat çekici. Bu renkli hayatın merkezinde ise Wanda Nara ile yaşadığı dalgalı aşk hikayesi bulunuyor. Icardi ve Nara'nın aşkı, adeta bir dizi gibi. Yaşadıkları inişler ve çıkışlar, onları magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri haline getirdi. Hatta arlarında ne olduğunu takip edemez hale geldik.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Eskişehir'de bir müzisyenin Icardi'ye olan benzerliği sosyal medyada gündem oldu.

Eskişehir'de bir müzisyenin Icardi'ye olan benzerliği sosyal medyada gündem oldu.

Goygoyculara yeni bir malzeme çıkaran o müzisyene gelen yorumlar da güldürdü.

Goygoyculara yeni bir malzeme çıkaran o müzisyene gelen yorumlar da güldürdü.

Buradan izleyebilirsiniz;

Yorumlara da birlikte bakalım;

Yorumlara da birlikte bakalım;
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın