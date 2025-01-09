Efkardan Bağlama Öğrenmiş: Eskişehir'de Bir Müzisyenin Icardi'ye Olan Benzerliği Sosyal Medyada Gündem Oldu

Mauro Icardi, futbol dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri. Icardi'nin yeteneği, onu futbol dünyasının en sevilen isimlerinden biri haline getirdi. Öyle ki saçlarını onun gibi kestirip boyatanlar oldu.Ancak Icardi'nin futbol yeteneği kadar, saha dışındaki hayatı da oldukça renkli ve dikkat çekici. Bu renkli hayatın merkezinde ise Wanda Nara ile yaşadığı dalgalı aşk hikayesi bulunuyor. Icardi ve Nara'nın aşkı, adeta bir dizi gibi. Yaşadıkları inişler ve çıkışlar, onları magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri haline getirdi. Hatta arlarında ne olduğunu takip edemez hale geldik.
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Eskişehir'de bir müzisyenin Icardi'ye olan benzerliği sosyal medyada gündem oldu.
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Goygoyculara yeni bir malzeme çıkaran o müzisyene gelen yorumlar da güldürdü.
Buradan izleyebilirsiniz;
Yorumlara da birlikte bakalım;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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