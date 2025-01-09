Sadece Onların Başına Geliyor: Sadece Annelerin Bildiği Bu Hastalıklar Size de Tanıdık Gelecek

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DEjye5...
Türkiye'nin zengin kültürel çeşitliliği, birçok farklı yöresel ağızların varlığını da beraberinde getiriyor. Bu çeşitlilik, bazen dilimizdeki kelimelerin anlamlarını çözümlemekte zorluk yaşamamıza yol açabiliyor. Her ne kadar bazı kelimeleri anlamakta zorlansak da, bu durum, dilimizin farklı renklerini ve tonlarını keşfetme fırsatı sunuyor. Bu kelimeleri genellikle büyüklerimiz kullanıyor. Bazen bu kelimeler bizim için bir sınava dönüşebiliyor.
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'latenighter' isimli içerik üretici 'sadece annelerde olan hastalıklar' videosu ile güldürdü.
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Videodaki annenin saydığı tüm hastalıklar her birimize tanıdık geldi.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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