onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Sadece Onların Başına Geliyor: Sadece Annelerin Bildiği Bu Hastalıklar Size de Tanıdık Gelecek

Sadece Onların Başına Geliyor: Sadece Annelerin Bildiği Bu Hastalıklar Size de Tanıdık Gelecek

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.01.2025 - 18:24

İçerik Devam Ediyor

Türkiye'nin zengin kültürel çeşitliliği, birçok farklı yöresel ağızların varlığını da beraberinde getiriyor. Bu çeşitlilik, bazen dilimizdeki kelimelerin anlamlarını çözümlemekte zorluk yaşamamıza yol açabiliyor. Her ne kadar bazı kelimeleri anlamakta zorlansak da, bu durum, dilimizin farklı renklerini ve tonlarını keşfetme fırsatı sunuyor. Bu kelimeleri genellikle büyüklerimiz kullanıyor. Bazen bu kelimeler bizim için bir sınava dönüşebiliyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DEjye5...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

'latenighter' isimli içerik üretici 'sadece annelerde olan hastalıklar' videosu ile güldürdü.

'latenighter' isimli içerik üretici 'sadece annelerde olan hastalıklar' videosu ile güldürdü.

Videodaki annenin saydığı tüm hastalıklar her birimize tanıdık geldi.

Videodaki annenin saydığı tüm hastalıklar her birimize tanıdık geldi.

İşte o video;

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın