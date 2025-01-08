Babaannenin Tatlılığı: Babanelerine Uygulama İsimlerini Okutan Torunların Güldüren Anları

Kaynak: https://www.tiktok.com/@sudeaydinlar/...
Büyükanne ve torun ilişkisi, benzersiz bir boyuta sahiptir. Bu bağ, genellikle aile içerisindeki diğer ilişkilerden daha farklı bir seviyededir. Büyükanne ve torun arasındaki bu özel bağ, çoğu zaman, sevgi, saygı ve anlayışla doludur. Bu ilişki, genellikle torunun hayatında önemli bir yer tutar ve onun kişisel gelişimine büyük katkı sağlar. Büyükanne, torununa hayat hakkında değerli dersler verirken, torun da büyükanne için hayatın tazelenen bir parçası olur. Bu nedenle, büyükanne-torun ilişkisi, ailenin temel taşlarından biri olarak kabul edilir. Bu ilişki, her iki taraf için de değerli ve anlamlıdır.
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İki torun, babaannelerine uygulama isimlerini okuttukları bir video çekti.
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Üçünün de çok eğlendiği videoda, babaannenin tatlılığı ve samimiyeti beğeni topladı.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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