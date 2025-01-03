İnsanlara "Keşke Dünyaya Gelmeseydi Dediğiniz Biri Var mı?” Sorusu Soruldu Gelen Cevaplar Güldürdü

Sokak röportajları, bir ülkenin genel durumunu ve halkın düşüncelerini anlamak için en etkili araçlardan biri. Bu yöntem, toplumun farklı kesimlerinden insanların görüşlerini, düşüncelerini ve duygularını doğrudan kaynaklarından alarak, genel bir bakış açısı sunar. Sokak röportajları, halkın gerçek sesini duyurmak ve onların düşüncelerini, hislerini ve deneyimlerini geniş kitlelere aktarmak için kullanılan bir yöntemdir. Bu sadece siyasi konularda değil, genel olarak pek çok konuda aydınlatıcı olabiliyor.