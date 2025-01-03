İnsanlara "Keşke Dünyaya Gelmeseydi Dediğiniz Biri Var mı?” Sorusu Soruldu Gelen Cevaplar Güldürdü

Sokak röportajları, bir ülkenin genel durumunu ve halkın düşüncelerini anlamak için en etkili araçlardan biri. Bu yöntem, toplumun farklı kesimlerinden insanların görüşlerini, düşüncelerini ve duygularını doğrudan kaynaklarından alarak, genel bir bakış açısı sunar. Sokak röportajları, halkın gerçek sesini duyurmak ve onların düşüncelerini, hislerini ve deneyimlerini geniş kitlelere aktarmak için kullanılan bir yöntemdir. Bu sadece siyasi konularda değil, genel olarak pek çok konuda aydınlatıcı olabiliyor.
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Sokak54 isimli kanal, gerçekleştirdiği sokak röportajında insanlara "“Keşke dünyaya gelmeseydi deniz biri var mı?” sorusunu sordu.
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Gelen cevapların bazıları hislerimize tercüman olurken bazıları ise güldürdü.
İşte o röportaj;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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