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72 Saatte 30 Kişi Hayatını Kaybetmişti: Fatih'te Bir Vatandaşın Sahte İçkiyi Pet Şişe ile Satın Aldığı Görüldü

72 Saatte 30 Kişi Hayatını Kaybetmişti: Fatih'te Bir Vatandaşın Sahte İçkiyi Pet Şişe ile Satın Aldığı Görüldü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
16.01.2025 - 16:30

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İstanbul'da sahte içkiyle ilgili peş peşe kötü haberler geliyor. Son 72 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi. 31'i yoğun bakımda olmak üzere 49 vatandaşın ise tedavileri sürüyor. Kötü haberler Güngören, Beyoğlu, Bakırköy ve Başakşehir ilçelerinden geldi.

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Fatih ilçesinde bir vatandaşın sahte içki satın aldığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

Fatih ilçesinde bir vatandaşın sahte içki satın aldığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

Vatandaşın sahte içkiyi pet şişe ile, önceden anlaşarak aldığı görüldü.

Vatandaşın sahte içkiyi pet şişe ile, önceden anlaşarak aldığı görüldü.

İşte o görüntüler;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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