Bir Emlakçının "İyi ki Memur Olmamışım" Diyerek Gelirini Açıkladığı Video Tepki Çekti

Ülkemiz, son yıllarda her sektördü akılalmaz fiyat artışları ile mücadele ediyor. Bu durumdan en çok nasibini alan sektörlerden biri de emlak. Ev sahibi olmayı hedefleyenler ve kiracılar bu durum karşısında büyük zorluklarla karşı karşıya. Aynı zamanda emlakçılar da bu noktada tartışmalı bir konumda. Alıcılar ve satıcılar arasında aracılık ederken daha büyük anlaşmazlıklara sebep olabiliyorlar.