Bir Emlakçının "İyi ki Memur Olmamışım" Diyerek Gelirini Açıkladığı Video Tepki Çekti

Ülkemiz, son yıllarda her sektördü akılalmaz fiyat artışları ile mücadele ediyor. Bu durumdan en çok nasibini alan sektörlerden biri de emlak. Ev sahibi olmayı hedefleyenler ve kiracılar bu durum karşısında büyük zorluklarla karşı karşıya. Aynı zamanda emlakçılar da bu noktada tartışmalı bir konumda. Alıcılar ve satıcılar arasında aracılık ederken daha büyük anlaşmazlıklara sebep olabiliyorlar.
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Bir emlakçının "İyi ki memur olmamışım" diyerek gelirini açıkladığı video sosyal medyada tepki çekti.
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Her iki taraftan da 100 bin aldığını söyleyen emlakçı, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
İşte o video;
Gelen tepkilere de birlikte bakalım;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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Hem alandan hem satandan, hem kiralayandan hem kiralanandan, fen dilinde bunlara asalak deniyor. Eee ne demişler; Örümcek adamın ağından faydalanan, ağdaki s... Devamını Gör