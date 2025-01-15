onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Emlakçının "İyi ki Memur Olmamışım" Diyerek Gelirini Açıkladığı Video Tepki Çekti

Bir Emlakçının "İyi ki Memur Olmamışım" Diyerek Gelirini Açıkladığı Video Tepki Çekti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.01.2025 - 20:08

İçerik Devam Ediyor

Ülkemiz, son yıllarda her sektördü akılalmaz fiyat artışları ile mücadele ediyor. Bu durumdan en çok nasibini alan sektörlerden biri de emlak. Ev sahibi olmayı hedefleyenler ve kiracılar bu durum karşısında büyük zorluklarla karşı karşıya. Aynı zamanda emlakçılar da bu noktada tartışmalı bir konumda. Alıcılar ve satıcılar arasında aracılık ederken daha büyük anlaşmazlıklara sebep olabiliyorlar.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir emlakçının "İyi ki memur olmamışım" diyerek gelirini açıkladığı video sosyal medyada tepki çekti.

Bir emlakçının "İyi ki memur olmamışım" diyerek gelirini açıkladığı video sosyal medyada tepki çekti.

Her iki taraftan da 100 bin aldığını söyleyen emlakçı, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Her iki taraftan da 100 bin aldığını söyleyen emlakçı, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

İşte o video;

Gelen tepkilere de birlikte bakalım;

Gelen tepkilere de birlikte bakalım;
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Turgut Güler

Hem alandan hem satandan, hem kiralayandan hem kiralanandan, fen dilinde bunlara asalak deniyor. Eee ne demişler; Örümcek adamın ağından faydalanan, ağdaki s... Devamını Gör