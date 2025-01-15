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Bir İçerik Üreticisinin "Squid Game'i Türkiye'de Kazansaydık" Videosu Aynı Anda Pek Çok Şeyi Sorgulattı

Bir İçerik Üreticisinin "Squid Game'i Türkiye'de Kazansaydık" Videosu Aynı Anda Pek Çok Şeyi Sorgulattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.01.2025 - 18:11 Son Güncelleme: 15.01.2025 - 18:14

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Squid Game dizisi tüm dünyayı kasıp kavurdu bildiğiniz üzere. İlk sezonuyla da büyük ses getiren dizinin heyecanla beklenen 2. sezonu, hem yayınlanmadan önce yapılan reklamlarıyla hem merak uyandıran sonuyla gündeme oturdu. Büyük ödülü kazanmak için hayatta kalmaları gereken oyunlar oynayan insanların hikayesini izlerken her birimiz kendimizi pek çok sahnede 'Ben olsam ne yapardım' diye düşünürken bulmuşuzdur. Peki büyük ödülü biz kazansaydık?

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DEpqkw...
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'islekenes' isimli içerik üreticisi, oyunu bizim kazanmamız durumunda ne kadar vergi ödeyeceğimizi, elimize ne kadar para geçeceğini ve bu parayla neler yapabileceğimizi hesapladı.

'islekenes' isimli içerik üreticisi, oyunu bizim kazanmamız durumunda ne kadar vergi ödeyeceğimizi, elimize ne kadar para geçeceğini ve bu parayla neler yapabileceğimizi hesapladı.

Fakat ortaya çıkan sonuç, yaşadığımız gelir eşitsizliği üzerine uzun uzun düşündürdü.

Fakat ortaya çıkan sonuç, yaşadığımız gelir eşitsizliği üzerine uzun uzun düşündürdü.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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