Bir İçerik Üreticisinin "Squid Game'i Türkiye'de Kazansaydık" Videosu Aynı Anda Pek Çok Şeyi Sorgulattı

Squid Game dizisi tüm dünyayı kasıp kavurdu bildiğiniz üzere. İlk sezonuyla da büyük ses getiren dizinin heyecanla beklenen 2. sezonu, hem yayınlanmadan önce yapılan reklamlarıyla hem merak uyandıran sonuyla gündeme oturdu. Büyük ödülü kazanmak için hayatta kalmaları gereken oyunlar oynayan insanların hikayesini izlerken her birimiz kendimizi pek çok sahnede 'Ben olsam ne yapardım' diye düşünürken bulmuşuzdur. Peki büyük ödülü biz kazansaydık?