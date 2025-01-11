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Amerika'da Çocuğunu Okula Götüren Bir Baba Okul Müdürünün Çocuklara Olan Tavrını Paylaştı

Amerika'da Çocuğunu Okula Götüren Bir Baba Okul Müdürünün Çocuklara Olan Tavrını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.01.2025 - 19:49

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Eğitim sistemi, bir ülkenin temel taşıdır. Kaliteli bir okul, parlak bir geleceğin kapılarını aralar. Bu, sadece bireysel başarıyı değil, aynı zamanda toplumun genel ilerlemesini de etkiler. Eğitim, bireylerin yeteneklerini keşfetmelerine ve potansiyellerini en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olur. Bu nedenle, her ülkenin, vatandaşlarının eğitimine yatırım yapması ve onlara kaliteli bir eğitim sunması hayati önem taşır.

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Amerika'da çocuğunu okula götüren bir baba, okul müdürünün öğrencilere olan tavrını paylaştı.

Amerika'da çocuğunu okula götüren bir baba, okul müdürünün öğrencilere olan tavrını paylaştı.

Her bir öğrencisini tek tek kapıda karşılayan müdürün o hareketi beğeni topladı.

Her bir öğrencisini tek tek kapıda karşılayan müdürün o hareketi beğeni topladı.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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