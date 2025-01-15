WhatsApp'ta Akılalmaz Hata! Gönderdiğiniz Tek Seferlik Fotoğraflar Tekrar Tekrar Açılabiliyor

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DE16rd...
Dijital dünyada iletişim kurmanın yaygınlaşması, güvenlik konusunu daha da önemli hale getiriyor. Artık tüm etkileşimlerimizi sanal ortamda gerçekleştiriyoruz. İletişimimizi dijitalleştirdiğimiz bu dönemde, güvenlik konusunda daha bilinçli ve dikkatli olmamız gerekiyor. Özellikle her gün kullandığımız uygulamalardaki bazı hatalar ciddi güvenlik açıklarına sebep olabiliyor. Mert Bayantemur pek çok kişiyi ilgilendiren ciddi bir güvenlik açığı konusunda kullanıcıları uyardı.
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Her gün kullandığımız uygulamalarla ilgili faydalı, pratik ve hatta bazen hayat kurtarıcı bilgiler paylaşan Mert Bayantemur WhatsApp'ın bir açığını paylaştı.
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Tek seferlik gönderilen ve ekran görüntüsü alınmasına imkan vermeyen fotoğrafların birden çok kez açılabilmesini sağlayan o açık, pek çok kişiye panik yaşattı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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