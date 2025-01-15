WhatsApp'ta Akılalmaz Hata! Gönderdiğiniz Tek Seferlik Fotoğraflar Tekrar Tekrar Açılabiliyor

Dijital dünyada iletişim kurmanın yaygınlaşması, güvenlik konusunu daha da önemli hale getiriyor. Artık tüm etkileşimlerimizi sanal ortamda gerçekleştiriyoruz. İletişimimizi dijitalleştirdiğimiz bu dönemde, güvenlik konusunda daha bilinçli ve dikkatli olmamız gerekiyor. Özellikle her gün kullandığımız uygulamalardaki bazı hatalar ciddi güvenlik açıklarına sebep olabiliyor. Mert Bayantemur pek çok kişiyi ilgilendiren ciddi bir güvenlik açığı konusunda kullanıcıları uyardı.