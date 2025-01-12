Mehmet Kahraman 45 Bin TL Gelir Şartı Olan Konut Kredisini Tiye Aldı: "Amcam Acından Öldü"

Ekonomik dalgalanmaların etkisi, pek çok sektörde hissedilirken, konut sektörü bu durumdan en çok etkilenenlerin başında. Hem ev satış fiyatları hem de kira bedelleri, son dönemde ciddi bir artış gösterdi. Bu durum, konut piyasasının dinamiklerini değiştirerek, sektörde yeni bir dönemin başlamasına neden oldu. Bu süreçte, konut alıcıları ve kiracılar, artan maliyetler karşısında zorlu bir döneme giriş yaptı. Hükümetin bu konuda adım atması beklenirken geçtiğimiz günlerde ucuz konut kredisi müjdesi verildi. Fakat kredi şartları yine hayal kırıklığına sebep oldu.