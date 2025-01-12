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Mehmet Kahraman 45 Bin TL Gelir Şartı Olan Konut Kredisini Tiye Aldı: "Amcam Acından Öldü"

Mehmet Kahraman 45 Bin TL Gelir Şartı Olan Konut Kredisini Tiye Aldı: "Amcam Acından Öldü"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.01.2025 - 15:31

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Ekonomik dalgalanmaların etkisi, pek çok sektörde hissedilirken, konut sektörü bu durumdan en çok etkilenenlerin başında. Hem ev satış fiyatları hem de kira bedelleri, son dönemde ciddi bir artış gösterdi. Bu durum, konut piyasasının dinamiklerini değiştirerek, sektörde yeni bir dönemin başlamasına neden oldu. Bu süreçte, konut alıcıları ve kiracılar, artan maliyetler karşısında zorlu bir döneme giriş yaptı. Hükümetin bu konuda adım atması beklenirken geçtiğimiz günlerde ucuz konut kredisi müjdesi verildi. Fakat kredi şartları yine hayal kırıklığına sebep oldu.

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Mehmet Kahraman, 45 bin TL gelir şartı olan konut kredisi müjdesini çektiği bir video ile tiye aldı.

Mehmet Kahraman, 45 bin TL gelir şartı olan konut kredisi müjdesini çektiği bir video ile tiye aldı.

"Kredi vermemek için konulam şartlar" notuyla paylaştığı video pek çok kişinin hislerine tercüman oldu.

"Kredi vermemek için konulam şartlar" notuyla paylaştığı video pek çok kişinin hislerine tercüman oldu.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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