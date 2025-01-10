Bir Müzisyen "Piyano Çalmak Günah" Diyen Fazlı Tonar'a Piyanosuyla Cevap Verdi

Kaynak: https://www.tiktok.com/@busrayeneer/v...
Sosyal medya platformlarında, 'hoca' kimliğiyle karşımıza çıkan bireylerin fetvalarını sık sık görüyoruz. Bu kişiler, dini konularda görüş bildiriyor ve bu görüşler genellikle büyük bir takipçi kitlesi tarafından dikkate alınıyor. Kendi yorumlarını ve düşüncelerini fetva olarak sunan bu kişiler, sosyal medyanın geniş kitlelere ulaşma gücünü kullanıyor. Fakat bazen kafaları karıştıran uyarılarla da karşımıza çıkabiliyorlar. Birçoğu ise kısa sürede tepki çekiyor.
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Fazlı Tonar isimli bir kişi, piyano çalmanın günah olduğunu söyledi.
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'busrayeneer' isimli sosyal medya kullanıcısı ise bu sözlere piyanosu ile yanıt verdi.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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süper cevapta bunlarda anlayacak zeka yok