Bir Müzisyen "Piyano Çalmak Günah" Diyen Fazlı Tonar'a Piyanosuyla Cevap Verdi

Sosyal medya platformlarında, 'hoca' kimliğiyle karşımıza çıkan bireylerin fetvalarını sık sık görüyoruz. Bu kişiler, dini konularda görüş bildiriyor ve bu görüşler genellikle büyük bir takipçi kitlesi tarafından dikkate alınıyor. Kendi yorumlarını ve düşüncelerini fetva olarak sunan bu kişiler, sosyal medyanın geniş kitlelere ulaşma gücünü kullanıyor. Fakat bazen kafaları karıştıran uyarılarla da karşımıza çıkabiliyorlar. Birçoğu ise kısa sürede tepki çekiyor.