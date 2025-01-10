Kırgızistan'ı Gezen Bir Çift Ülkenin Bıçakla Uygulanan Geleneksel Tedavi Yöntemini Denedi

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DD2ddd...
Geçmiş zamanlarda, insanlar çeşitli tedavi metotlarına başvuruyordu. Bu metotlardan bazıları günümüzde hala alternatif tıp olarak kullanılıyor. Bu tedavi biçimleri, modern tıbbın yanı sıra, hala birçok kişi tarafından tercih ediliyor ve kullanılıyor. İnsanların sağlık sorunlarına çözüm bulmak için başvurdukları bu eski tedavi yöntemleri, zaman içinde gelişmiş ve çeşitlenmiş olsa da, hala birçok kişi tarafından tercih ediliyor. Fakat elbette bazıları oldukça ilkel görünebiliyor.
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Kırgızistan'ı gezen Türk bir çift, orada kullanılan bıçaklı bir tedavi yöntemini paylaştı.
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Vücuttaki kötü enerji, hastalık ya da farklı varlıkları çıkardığına inanılan bu yöntem görenleri ürküttü.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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