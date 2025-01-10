Gargara Yaptı: Şahan Gökbakar Programda Gabar Dağı'ndan Çıkan Petrolü Koklayan Ahmet Hakan'ı Tiye Aldı

Bildiğiniz üzere ülkemizde peş peşe petrol müjdesi verilmişti. Hatta doğalgazın bedava olacağı da söylenmişti. Hem Karadeniz'den hem Gabar Dağı'ndan petrol çıktığı haberleri gündemimizi epey meşgul etmişti. Geçtiğimiz günlerde Ahmet Hakan canlı yayına Gabar Dağı'ndan çıkarılan petrolle çıktı. Hatta kavanozun içindeki petrolü koklayıp yorumladı.
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Ülke gündemi ile yakından ilgilenen oyuncu Şahan Gökbakar, Ahmet Hakan'ın o anlarını tiye aldı.
Elindeki sıvıyla gargara yapan Gökbakar, uzun uzun da yorumladı.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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