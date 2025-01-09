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Hanımcılık Kazandı: Adalar Belediye Başkanı Konuşması Sırasında Eşine Teşekkür Etmeyi Unutunca Geri Döndü

Hanımcılık Kazandı: Adalar Belediye Başkanı Konuşması Sırasında Eşine Teşekkür Etmeyi Unutunca Geri Döndü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.01.2025 - 17:25

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Siyasetçileri genel olarak siyasi arenada sert yüzleri ile tanıyoruz. Ancak, her birinin aileleriyle birlikte farklı bir yaşamı da var. Bu nedenle bazıları siyasetçileri sadece siyasi arenada gördüğümüz kişilikleriyle değil, aynı zamanda özel yaşamlarında sahip oldukları aile yaşantılarıyla da değerlendirmemiz gerektiğiniz savunur. Bunun için seçim dönemlerinde iyi aile imajını kullanan siyasetçi sayısı da oldukça fazladır. Adalar Belediye Başkanı'nın eşine yaptığı jest de sosyal medyada gündem oldu.

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Adalar Belediye Başkanı Ercan Akpolat konuşması sırasında eşine teşekkür etmeyi unutunca özür dileyerek geri döndü.

Adalar Belediye Başkanı Ercan Akpolat konuşması sırasında eşine teşekkür etmeyi unutunca özür dileyerek geri döndü.

"Bunu söylemesen rahat edemem" dedikten sonra eşi Yüksel Akpolat'a teşekkür edip koşarak sahneden ayrılan Ercan Akpolat'ın anları beğeni topladı.

"Bunu söylemesen rahat edemem" dedikten sonra eşi Yüksel Akpolat'a teşekkür edip koşarak sahneden ayrılan Ercan Akpolat'ın anları beğeni topladı.

İşte o anlar;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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