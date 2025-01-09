Hanımcılık Kazandı: Adalar Belediye Başkanı Konuşması Sırasında Eşine Teşekkür Etmeyi Unutunca Geri Döndü

Siyasetçileri genel olarak siyasi arenada sert yüzleri ile tanıyoruz. Ancak, her birinin aileleriyle birlikte farklı bir yaşamı da var. Bu nedenle bazıları siyasetçileri sadece siyasi arenada gördüğümüz kişilikleriyle değil, aynı zamanda özel yaşamlarında sahip oldukları aile yaşantılarıyla da değerlendirmemiz gerektiğiniz savunur. Bunun için seçim dönemlerinde iyi aile imajını kullanan siyasetçi sayısı da oldukça fazladır. Adalar Belediye Başkanı'nın eşine yaptığı jest de sosyal medyada gündem oldu.