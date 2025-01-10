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Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP Hakkında Konuştu: "Mustafa Kemal'in Kurduğu Partiyi Oyun Çadırına Çevirdiler"

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP Hakkında Konuştu: "Mustafa Kemal'in Kurduğu Partiyi Oyun Çadırına Çevirdiler"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.01.2025 - 21:06

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 8. olağan toplantısı için Türkiye'yi geziyor bildiğiniz üzere. Kendisinin son durağı ise Denizli oldu. Karşıyaka'da bulunan Hasan Güngör Spor Salonu'nda partilileri ile buluştu. 'Denizli'de partimizi görkemli günlerine kavuşturacağız' diyen Erdoğan CHP hakkında da konuştu. CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel'e de gönderme yaptı.

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"Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu 100 yıllık partiyi milletin artık alay ettiği çocuk oyun çadırına çevirdiler" diyen Erdoğan, CHP'nin seçimden sonraki icraatleri hakkında konuştu.

"Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu 100 yıllık partiyi milletin artık alay ettiği çocuk oyun çadırına çevirdiler" diyen Erdoğan, CHP'nin seçimden sonraki icraatleri hakkında konuştu.

Özgür Özel hakkında da konuşan Erdoğan "Özgür Özel'den ümitliydik" dedi.

Özgür Özel hakkında da konuşan Erdoğan "Özgür Özel'den ümitliydik" dedi.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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