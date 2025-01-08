Bir Aktivist Balmumu Müzesinde Bulunan Netanyahu'nun Heykelini Çekiçle Parçaladı

Filistin ve İsrail arasındaki gerilim, tüm dünyanın gündeminde yer alıyor. Farklı coğrafyalardan gelen insanlar, Filistin'e olan desteklerini çeşitli eylemlerle ifade ediyorlar. Bildiğiniz üzere bu gerilim farklı ülkelere de sıçradı ve pek çok kişi zarar gördü. Bu durum, küresel ölçekte tepkilerin daha da artmasına sebep oldu. Bir eylem haberi de Meksika'dan geldi.
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Meksika'da bir aktivist balmumu müzesine saldırı düzenledi.
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Netanyahu'nun heykelini çekiçle parçalayan aktivist "Yaşa Filistin, Sudan, Yemen, Porto Riko" sloganı attı.
İşte o anlar;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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