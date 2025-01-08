Bir Aktivist Balmumu Müzesinde Bulunan Netanyahu'nun Heykelini Çekiçle Parçaladı

Filistin ve İsrail arasındaki gerilim, tüm dünyanın gündeminde yer alıyor. Farklı coğrafyalardan gelen insanlar, Filistin'e olan desteklerini çeşitli eylemlerle ifade ediyorlar. Bildiğiniz üzere bu gerilim farklı ülkelere de sıçradı ve pek çok kişi zarar gördü. Bu durum, küresel ölçekte tepkilerin daha da artmasına sebep oldu. Bir eylem haberi de Meksika'dan geldi.