İran'da Bir Kadın Kendisini Başörtüsü Takması Konusunda Uyaran Bir Adamın Sarığını Alıp Kendi Saçını Örttü

İran'ın toplumsal yapısında başörtüsü, hem bir gelenek hem de bir zorunluluk olarak kabul edilir. İran toplumunda kadınların statüsünü ve sosyal konumunu belirleyen bir unsur olarak görülür. Başörtüsünün kullanımı, kadınların toplum içindeki rolünü ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğini de yansıtır. Bu durum, İran'daki kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında tartışmaların odak noktası olmuştur. Geçtiğimiz günlerde İran'da bir üniversitede, Ahoo Daryei isimli öğrencinin kıyafetlerini çıkararak yaptığı protestoyu hatırlarsınız. Ülkede yine benzer bir olay yaşandı.