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İran'da Bir Kadın Kendisini Başörtüsü Takması Konusunda Uyaran Bir Adamın Sarığını Alıp Kendi Saçını Örttü

İran'da Bir Kadın Kendisini Başörtüsü Takması Konusunda Uyaran Bir Adamın Sarığını Alıp Kendi Saçını Örttü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.01.2025 - 17:28

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İran'ın toplumsal yapısında başörtüsü, hem bir gelenek hem de bir zorunluluk olarak kabul edilir. İran toplumunda kadınların statüsünü ve sosyal konumunu belirleyen bir unsur olarak görülür. Başörtüsünün kullanımı, kadınların toplum içindeki rolünü ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğini de yansıtır. Bu durum, İran'daki kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında tartışmaların odak noktası olmuştur. Geçtiğimiz günlerde İran'da bir üniversitede, Ahoo Daryei isimli öğrencinin kıyafetlerini çıkararak yaptığı protestoyu hatırlarsınız. Ülkede yine benzer bir olay yaşandı.

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Bir adam, genç bir kadını başörtüsü takması konusunda uyardı.

Bir adam, genç bir kadını başörtüsü takması konusunda uyardı.

Öfkelenen kadın, kendisini uyaran adamın başından sarığını çıkarıp kendi başını örttü.

Öfkelenen kadın, kendisini uyaran adamın başından sarığını çıkarıp kendi başını örttü.

O anlar tüm dünyada gündem oldu.

İşte o anlar;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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