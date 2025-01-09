Ahmet Hakan Canlı Yayında Gabar Dağı'ndan Çıkan Petrolü Kokladı: "Benzin İstasyonlarında Duyduğumuz Koku"

Petrol, modern çağın belki de en kritik unsuru. Bu değerli kaynak, tarih boyunca sayısız çatışmanın merkezinde yer aldı. Ülkemizde de sık sık petrol bulunduğunun müjdesini aldık bildiğiniz üzere. Hem Karadeniz'de hem Şırnak'taki Gabar Dağı'nda petrol bulunduğu haberler gündem olmuştu. Bu petrollerin doğalgaz fiyatlarını düşüreceği de söylenmişti bildiğiniz üzere.