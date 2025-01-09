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Ahmet Hakan Canlı Yayında Gabar Dağı'ndan Çıkan Petrolü Kokladı: "Benzin İstasyonlarında Duyduğumuz Koku"

Ahmet Hakan Canlı Yayında Gabar Dağı'ndan Çıkan Petrolü Kokladı: "Benzin İstasyonlarında Duyduğumuz Koku"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.01.2025 - 23:04

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Petrol, modern çağın belki de en kritik unsuru. Bu değerli kaynak, tarih boyunca sayısız çatışmanın merkezinde yer aldı. Ülkemizde de sık sık petrol bulunduğunun müjdesini aldık bildiğiniz üzere. Hem Karadeniz'de hem Şırnak'taki Gabar Dağı'nda petrol bulunduğu haberler gündem olmuştu. Bu petrollerin doğalgaz fiyatlarını düşüreceği de söylenmişti bildiğiniz üzere.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ı konuk eden Ahmet Hakan canlı yayında Gabar Dağı'ndan çıkan petrolü kokladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ı konuk eden Ahmet Hakan canlı yayında Gabar Dağı'ndan çıkan petrolü kokladı.

Kavanozun içinde getirilen petrolü koklayan Hakan "Tam benzin istasyonlarında duyduğumuz koku. Biraz daha ağır" dedi.

Kavanozun içinde getirilen petrolü koklayan Hakan "Tam benzin istasyonlarında duyduğumuz koku. Biraz daha ağır" dedi.

İşte o anlar;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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