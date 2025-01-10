Sokak Röportajında Bir Vatandaş'ın Öcalan'ın Meclise Gelmesi Meselesi Üzerine Söyledikleri Gündem Oldu

Ülkemizin son günlerdeki gündemi terörist başı Abdullah Öcalan'ın meclise gelmesi meselesi bildiğiniz üzere. Devlet Bahçeli tarafından ortaya atılan bu konu üzerine bazı adımlar da atıldı. Dem Partili yetkililer çeşitli görüşmelerde bulundu. Fakat bu pek çok kesim tarafından tepkiyle karşılandı. Sokak röportajlarında da halka bu mesele soruldu.