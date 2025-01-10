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Sokak Röportajında Bir Vatandaş'ın Öcalan'ın Meclise Gelmesi Meselesi Üzerine Söyledikleri Gündem Oldu

Sokak Röportajında Bir Vatandaş'ın Öcalan'ın Meclise Gelmesi Meselesi Üzerine Söyledikleri Gündem Oldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.01.2025 - 18:32

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Ülkemizin son günlerdeki gündemi terörist başı Abdullah Öcalan'ın meclise gelmesi meselesi bildiğiniz üzere. Devlet Bahçeli tarafından ortaya atılan bu konu üzerine bazı adımlar da atıldı. Dem Partili yetkililer çeşitli görüşmelerde bulundu. Fakat bu pek çok kesim tarafından tepkiyle karşılandı. Sokak röportajlarında da halka bu mesele soruldu.

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Şehit aileleri ve gazilerimize dikkat çeken vatandaş "70 bin gazimiz, 40 bin de şehidimiz var. 70 bin gazimizin gözünü, ayağını, kulağını geri verebilecekler mi? Anneleri evlatlarına kavuşturabilecekler mi?" dedi.

Şehit aileleri ve gazilerimize dikkat çeken vatandaş "70 bin gazimiz, 40 bin de şehidimiz var. 70 bin gazimizin gözünü, ayağını, kulağını geri verebilecekler mi? Anneleri evlatlarına kavuşturabilecekler mi?" dedi.

Siyasetin giderek çirkinleştiğini söyleyen vatandaş, halkın artık sesini çıkarması gerektiğini söyledi.

Siyasetin giderek çirkinleştiğini söyleyen vatandaş, halkın artık sesini çıkarması gerektiğini söyledi.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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