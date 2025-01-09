Hayatından Neyi Çıkarmalısın?
Hayatından Neyi Çıkarmalısın?
Hayat bazen bizi yoran, mutsuz eden ya da ileriye gitmemizi engelleyen şeylerle dolup taşabilir. Bunlar bir alışkanlık, bir ilişki ya da düşünce tarzı olabilir. Unutma, hayat bazen az ile daha güzel olabilir. Peki, senin hayatında yoluna taş koyan şey ne?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Sabah uyandığında ilk yaptığın şey nedir?
4. Kendini en çok hangi durumda stresli hissedersin?
5. Hayatta önceliklerin arasında hangisi var?
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6. Bir sorunla karşılaştığında nasıl çözüm üretirsin?
7. Tatil planlarında neye öncelik verirsin?
8. En sık kullandığın bahane nedir?
9. En çok hangi konuda şikayet edersin?
10. Kendini bir renk olarak hayal etsen hangi renk olurdun?
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Sen hayatından sosyal medyayı çıkarmalısın!
Sen hayatından stresi çıkarmalısın!
Sen hayatından monotonluğu çıkarmalısın!
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