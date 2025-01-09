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Hayatından Neyi Çıkarmalısın?

Hayatından Neyi Çıkarmalısın?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
09.01.2025 - 13:01

Hayat bazen bizi yoran, mutsuz eden ya da ileriye gitmemizi engelleyen şeylerle dolup taşabilir. Bunlar bir alışkanlık, bir ilişki ya da düşünce tarzı olabilir. Unutma, hayat bazen az ile daha güzel olabilir. Peki, senin hayatında yoluna taş koyan şey ne? 

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Sabah uyandığında ilk yaptığın şey nedir?

4. Kendini en çok hangi durumda stresli hissedersin?

5. Hayatta önceliklerin arasında hangisi var?

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6. Bir sorunla karşılaştığında nasıl çözüm üretirsin?

7. Tatil planlarında neye öncelik verirsin?

8. En sık kullandığın bahane nedir?

9. En çok hangi konuda şikayet edersin?

10. Kendini bir renk olarak hayal etsen hangi renk olurdun?

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Sen hayatından sosyal medyayı çıkarmalısın!

Hayatında seni en çok yoran şeylerden biri sosyal medya bağımlılığı ve çevrendeki bitmek bilmeyen dramalar olabilir. Günlük yaşamın içinde sosyal medya, farkında olmadan seni duygusal olarak tüketen ve zihinsel enerjini emen bir döngüye dönüşmüş olabilir. Sürekli olarak başkalarının hayatlarını izlemek, onlarla kıyaslama yapmak veya yüzeysel bağlantılarla vakit geçirmek, zamanla içsel huzurunu zedeleyebilir. Bunun yanı sıra, çevrendeki insanların gereksiz yere büyüttüğü ya da sürekli tekrar eden dramalar, senin enerjini tüketip odaklanman gereken asıl şeylerden uzaklaşmana neden oluyor olabilir. Bu durum, hem ruhsal dengeni hem de ilişkilerdeki doyum seviyeni olumsuz etkileyebilir. Belki de bu noktada, bir süreliğine 'offline' olmayı, yani dijital dünyadan uzaklaşıp gerçek hayata daha fazla odaklanmayı deneyebilirsin. Sosyal medyadan biraz uzaklaşarak, daha anlamlı ve derin bağlar kurmaya odaklanabilir, çevrenden gelen drama yüklü enerjilere mesafe koyarak kendine nefes alma alanı yaratabilirsin. Bu süreçte, kendine şu soruları sormak faydalı olabilir: “Gerçekten bana ne iyi geliyor?”, “Hangi insanlarla birlikteyken kendimi huzurlu ve değerli hissediyorum?” ve “Zamanımı neye harcamak beni daha mutlu eder?” Unutma, bazen hayatındaki fazlalıkları sadeleştirmek, hem ruhuna hem de zihnine iyi gelen en güçlü adımlardan biridir. Kendi iç huzurunu bulmak ve gerçekten anlamlı olan şeylere odaklanmak için küçük bir mola vermek, sana sandığından çok daha fazla katkı sağlayabilir.

Sen hayatından stresi çıkarmalısın!

Kendine fazlasıyla yükleniyorsun ve bu durum seni hem fiziksel hem de duygusal olarak yoruyor olabilir. Sürekli yoğun bir iş temposunda olmak, her şeyin en iyisini yapmaya çalışmak ve mükemmel olma çabası, zamanla sana ağır bir yük bindiriyor. Belki de farkında olmadan, kendine karşı fazla eleştirel davranıyor ve her şeyin kontrol altında olmasını sağlama baskısıyla yaşıyorsun. Ancak unutma ki, insan olmak demek bazen hatalar yapmak, yorulmak ve durup nefes almak demektir. Hayatında, bu tempoyu bir süreliğine yavaşlatmayı düşünmelisin. İşlerin her zaman mükemmel olması gerekmiyor ve her şeyi bir anda halletmek zorunda değilsin. Zihinsel ve fiziksel sağlığın, yaşamındaki başarılarından çok daha kıymetli. Kendine biraz şefkat gösterme zamanı gelmiş olabilir. İhtiyacın olan şey, bir süreliğine durup dinlenmek ve kendine gerçekten zaman ayırmak. Belki de uzun zamandır ihmal ettiğin bir hobine dönmek, doğada vakit geçirmek ya da sadece hiçbir şey yapmadan sessizce oturup düşüncelerini dinlemek sana iyi gelebilir. Hayatın küçük güzelliklerine odaklanmak, seni rahatlatıp huzura kavuşturabilir. Ayrıca, sürekli yoğun bir iş temposunda olmak yerine, sınırlarını belirlemek ve bu sınırları korumak, hem üretkenliğini artıracak hem de kendine daha fazla zaman ayırmana imkan tanıyacaktır. Kendine şu soruları sormayı deneyebilirsin: “Neden bu kadar koşturuyorum?”, “Hayatımda neyi iyileştirmek istiyorum?” ve “Kendi ihtiyaçlarımı ne kadar önceliklendiriyorum?” Bu soruların cevapları, seni hem içsel huzura yaklaştırabilir hem de önceliklerini netleştirmeni sağlayabilir. Unutma, dinlenmek bir lüks değil, bir ihtiyaçtır. Kendine zaman ayırmak ve biraz geri çekilmek, seni daha güçlü ve dengeli bir şekilde geri getirecek bir adımdır. Kendine karşı daha nazik olmayı ve “yeterince iyi”nin aslında mükemmel olduğunu hatırlamayı unutma.

Sen hayatından monotonluğu çıkarmalısın!

Hayatında bir monotonluk hissi hakim ve bu durum seni sıkıyor olabilir. Günlerin birbirinin aynısı gibi geçiyor, rutinlerin içinde sıkışıp kalmış hissediyorsun. Bu his, zamanla enerjini düşürüp motivasyonunu azaltabilir. Ancak unutma ki, bu bir çıkmaz değil. Monotonluğu kırmak ve hayatına heyecan katmak tamamen senin elinde. Belki de ihtiyacın olan şey, biraz değişiklik ve yenilik! Bir süredir yapmayı düşündüğün ama ertelediğin bir hobiye başlamak harika bir başlangıç olabilir. Yeni bir beceri öğrenmek, zihnini meşgul ederken aynı zamanda seni heyecanlandırabilir. Resim yapmak, bir enstrüman çalmayı öğrenmek, bir spor dalına katılmak ya da yazı yazmak gibi aktiviteler, hem kendini daha iyi hissetmene yardımcı olur hem de sana taze bir enerji kazandırır. Eğer yeni bir hobi düşünmek seni çok heyecanlandırmıyorsa, bir seyahat planı yapmak tam da aradığın değişimi sağlayabilir. Gitmek istediğin yerleri bir liste yaparak başlayabilir ve hayalini kurduğun bir yolculuk için adım atabilirsin. Yeni yerler görmek, farklı insanlarla tanışmak ve değişik kültürleri deneyimlemek, hayatına çok yönlü bir bakış açısı katacaktır. Bunun yanında, günlük alışkanlıklarını gözden geçirmek de monotonluğu kırmak için etkili bir yol olabilir. Belki her sabah işe giderken izlediğin yolu değiştirmek, yeni bir kahve dükkanı keşfetmek ya da rutin egzersiz programını yenilemek bile seni daha canlı ve motive hissettirebilir. Küçük değişikliklerin, hayatında büyük bir fark yaratabileceğini unutmamalısın. Değişime açık ol ve kendine şu soruları sormayı dene: “Hayatımda neler beni heyecanlandırıyor?”, “Ne zamandır yapmak isteyip de cesaret edemediğim şeyler neler?” ve “Hayatımı daha renkli hale getirmek için hangi adımları atabilirim?” Bu sorulara vereceğin cevaplar, sana yol gösterici olacaktır. Hayat bazen rutine dönüşebilir, bu tamamen normaldir. Ancak önemli olan, bu rutini fark etmek ve ondan sıyrılmak için cesur adımlar atmaktır. Unutma, yaşam kısa ve onu en dolu haliyle yaşamak senin hakkın!

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İnci Döşer
İnci Döşer
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