Kişilik Testi: Asabi misin Sakin mi?
Kişilik Testi: Asabi misin Sakin mi?
Hayatta hepimiz farklı durumlara farklı tepkiler veririz. Kimi aniden parlayıp dünyayı yerinden oynatabilir, kimi ise en zorlu anlarda bile dingin kalmayı başarır. Peki, sen hangi taraftasın? Stres dolu anlarda nasıl tepki veriyorsun?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Genel olarak kendini nasıl hissediyorsun?
4. Arkadaşın seni bir saatten fazla bekletti, ne yaparsın?
5. Olayları abartma huyun var mıdır?
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6. Bir tartışmada haksız duruma düştüğünde nasıl davranırsın?
7. Sence sağlıklı bir ilişkide tartışmalar normal midir?
8. Arkadaşlarından biri fena halde sarhoş oldu ve herkesin önünde sana hakaret etmeye başladı. Sen ne yaparsın?
9. Söyleyeceğin şeyleri direkt söyler misin yoksa iki kere düşünür müsün?
10. Kendinde en nefret ettiğin özellik nedir?
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Sen asabisin!
Sen dengedesin!
Sen sakinsin!
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