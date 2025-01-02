Aşkının Karşılığını Ne Zaman Alacaksın?
Aşkının Karşılığını Ne Zaman Alacaksın?
Aşk… Hayatımızı güzelleştiren, bazen de karmaşık bir hale getiren o büyülü duygu. Hepimiz bir gün, karşılıksız sevginin yerini karşılıklı bir mutluluğa bırakmasını hayal ederiz. Ama bu ne zaman olacak? İşte tam da bunu öğrenmek için hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Şu anda aşk hayatında nasıl bir durumdasın?
4. Sevdiğin kişiyle nasıl iletişim kuruyorsun?
5. Sevdiğin kişi seni bir arkadaş olarak mı görüyor?
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6. Aşkını belli etmek konusunda nasılsın?
7. Onun yanında kendini nasıl hissediyorsun?
8. Sevdiğin kişi seni etkileyen bir şey yaptı, ne yaparsın?
9. Aşkını bir şarkıyla ifade etmen gerekse, hangi türden bir şarkı olurdu?
10. Aşkın için savaşır mısın yoksa kaçar mısın?
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Sen aşkının karşılığını çok yakında alacaksın!
Senin aşkının karşılığını almana daha var!
Senin aşkının karşılığını almana çok uzun zaman var!
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Sen aşkının karşılığını çok yakında alacaksın! Ahhhh lütfen sabırla bekliyorum 🙏