Müge Anlı'daki Akrabalık Paradoksundan MasterChef Beyza'ya Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Müge Anlı'daki Akrabalık Paradoksundan MasterChef Beyza'ya Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
4 Ocak Cumartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. 17 yıldır evlerimize konuk olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında eşi benzerine rastlanmamış bir olay yaşandı. Uzun süredir heyecanla takip ettiğimiz Nezaket Uyur cinayeti aydınlandı. Ancak Nezaket'in cinayeti başka bir cinayeti daha ortaya çıkardı. Meğer Nezaket'i öldürdüğünden şüphelenilenler başka bir Nezaket'i daha öldürmüşlerdi. Ancak iki kadını öldürenler arasındaki akrabalık ilişkisi bir paradoksa dönüşünce beynimizi yaktı.
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2. Arabesk müziğin efsanesi Ferdi Tayfur, geçtiğimiz Perşembe günü hayata gözlerini yumdu. Ardında milyonlarca hayranını bırakan Tayfur, şarkılarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Tayfur'un acı haberinin ardından unutulmaz anları yeniden gündem oldu. Usta ismin 1992 yılından bir videosu ortaya çıktı. Cem Özer’in ‘Laf Lafı Açıyor’ programında Ferdi Tayfur, henüz piyasaya çıkarmadığı ‘Emmoğlu’ şarkısını ilk kez canlı olarak söylemişti. İşte o anlar...
3. MasterChef Türkiye'de son dört yarışmacı belli oldu. Eda, Semih, Onur ve Kerem finale giderken son elenen isim de Beyza oldu. Yarışmada yüzü yandıktan sonra zor günler geçiren Beyza, yarışma sonrası sosyal medyayı aktif kullanmaya başladı. MasterChef izleyicileri arasından binlerce seveni olan Beyza, yaptığı paylaşımla aldığı kararı duyurdu.
4. "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" birkaç bölüm yayınlandıktan sonra korkunç bir kazaya kurban gitti. Dizi setinde çıkan yangında Şakir Paşa Köşkü tamamen kül olmuştu. Aralık ayında yaşanan bu olayın ardından dizi setlere ara verdi. Yeni bölüm haftalardır yoktu. İddiaya göre, dizinin çekimlerinin yapıldığı platoda çıkan yangında hasar alan binanın tamiratı yapıldı. Dizinin yeni bölümleri içinse sosyal medyada tarih söylentileri yayıldı.
5. Survivor 2024'te diskalifiye olmasına neden olan Pınar Saka'yı karşısında görünce neye uğradığını şaşıran Sema Aydemir, Pınar hakkında ilk kez konuştu. Pınar'ın dönmesiyle kaosun fitilinin ateşlendiği seyirci tarafından fark edilirken Sema'dan beklenmedik sözler geldi. Pınar'a fiziksel şiddet uyguladığı için diskalifiye edilen Sema, "Seni dövmeyeceğim" açıklaması yaparken Pınar'la neler yaşayacağı şimdiden merak konusu oldu.
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6. Kızılcık Şerbeti'nde 3 sezondur Fatih karakterini canlandıran Doğukan Güngör, enfes bir oyunculuk sergilediği için çoğu zaman karakteriyle kendi kişiliğini karıştırabiliyoruz. Fatih'ten nefret etmemizin yegane sebebi Güngör'ün oyunculuk yeteneği olurken Güngör'ün O Ses Türkiye Yılbaşı bölümünde kötü yorumlar alması ve ardından röportaj verdiği muhabirin olumsuz benzetmeleri son derece yıpratıcı bulundu. Kızılcık Şerbeti izleyicisi de Doğukan Güngör'e sahip çıkan paylaşımlar yaptı.
7. Survivor 2025'in merakla beklenen ilk kaosu sonunda vuku buldu. All Star takımında yer alan Ayşe ile Gönüllüler'deki Merve birbirine girdi. Ayşe'yi Aleyna'dan vuran Merve ortalığı daha da alevlendirirken Ayşe, "Gel parala beni" dedi. Söz konusu anlar Survivor'a damga vurdu. İşte tansiyonun yükseldiği o anlar...
8. Türk televizyonlarına damga vurmuş bir dizi olan Yaprak Dökümü'nde Leyla'yı canlandıran Gökçe Bahadır, GQ Türkiye'ye konuştu. Yaprak Dökümü hakkında itiraflarda bulunan Bahadır, dizinin kariyeri için okul gibi olduğunu belirtti. Gökçe Bahadır'ın Yaprak Dökümü itirafı kısa sürede viral oldu. İşte o sözler...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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