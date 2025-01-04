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Doğukan Güngör'ün Fatih Karakteri Yüzünden Zorbalanmasına Şerbo Seyircisinden Tepki

Doğukan Güngör'ün Fatih Karakteri Yüzünden Zorbalanmasına Şerbo Seyircisinden Tepki

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.01.2025 - 10:55

Kızılcık Şerbeti'nde 3 sezondur Fatih karakterini canlandıran Doğukan Güngör, enfes bir oyunculuk sergilediği için çoğu zaman karakteriyle kendi kişiliğini karıştırabiliyoruz. Fatih'ten nefret etmemizin yegane sebebi Güngör'ün oyunculuk yeteneği olurken Güngör'ün O Ses Türkiye Yılbaşı bölümünde kötü yorumlar alması ve ardından röportaj verdiği muhabirin olumsuz benzetmeleri son derece yıpratıcı bulundu. Kızılcık Şerbeti izleyicisi de Doğukan Güngör'e sahip çıkan paylaşımlar yaptı.

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Tam 3 sezondur Fatih Ünal karakteriyle karşımıza çıkan Doğukan Güngör'ü gerçekten "Fatih" zannettiğimiz anlar çok fazla.

Tam 3 sezondur Fatih Ünal karakteriyle karşımıza çıkan Doğukan Güngör'ü gerçekten "Fatih" zannettiğimiz anlar çok fazla.

Gerçekten leş bir karakteri enfes bir yorumla canlandıran Güngör, Şerbo izleyicisinin Fatih'ten nefret etmesinin en büyük nedeni olurken kendisine son dönemde gelen olumsuz yorumlar dikkatlerden kaçmadı.

Gerçekten leş bir karakteri enfes bir yorumla canlandıran Güngör, Şerbo izleyicisinin Fatih'ten nefret etmesinin en büyük nedeni olurken kendisine son dönemde gelen olumsuz yorumlar dikkatlerden kaçmadı.

O Ses Türkiye Yılbaşı bölümünde sesi eleştirilen ve özellikle Hadise tarafından olumsuz yorumlar alan Güngör, ayrıca Fatih karakterini canlandırdığı için çoğu seyirciden 1 puan aldı.

O Ses Türkiye Yılbaşı bölümünde sesi eleştirilen ve özellikle Hadise tarafından olumsuz yorumlar alan Güngör, ayrıca Fatih karakterini canlandırdığı için çoğu seyirciden 1 puan aldı.

O Ses Türkiye'de antipatik bulunduğu iddialarına yanıt veren Güngör, muhabirin zorbalamaya varan soruları karşısında kibarlığını bozmasa da Kızılcık Şerbeti seyircisi bu duruma sessiz kalamadı.

Kızılcık Şerbeti seyircisi, Fatih karakteri nedeniyle yargılanan Doğukan Güngör'ü savunan paylaşımlar yaptı.

Kızılcık Şerbeti seyircisi, Fatih karakteri nedeniyle yargılanan Doğukan Güngör'ü savunan paylaşımlar yaptı.

İşte onlardan bazıları:

İşte onlardan bazıları:
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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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