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Acun Yüzde Kaç Zam Yaptı? Survivor Yarışmacılarının Ücretlerindeki Değişiklik

Acun Yüzde Kaç Zam Yaptı? Survivor Yarışmacılarının Ücretlerindeki Değişiklik

Acun Ilıcalı survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.01.2025 - 23:23

Survivor 2025 sezonu bomba gibi başladı. Yarışmacıların aldığı haftalık ücretler züğürt çenemizi henüz yormuşken 2024 ve 2025 sezonundaki yarışmacı ücretlerini karşılaştırdık. Yarışmacıların aldığı haftalık ücretlerde ciddi değişiklikler olurken Acun Ilıcalı'nın yaptığı zam oranını sizler için hesapladık. İşte detaylar...

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Aylardır beklenen Survivor 2025 sonunda kaos dolu bölümleriyle başladı.

Aylardır beklenen Survivor 2025 sonunda kaos dolu bölümleriyle başladı.

Her yarışmacının haftalık ücret aldığı Survivor'da geçtiğimiz haftalarda bu rakamlar ortaya çıkmış ve züğürt çenemiz epey yorulmuştu.

Her yarışmacının haftalık ücret aldığı Survivor'da geçtiğimiz haftalarda bu rakamlar ortaya çıkmış ve züğürt çenemiz epey yorulmuştu.

İçerikte de görebileceğiniz gibi Survivor 2025'te en yüksek ücret 125 bin TL olurken en düşük ücret 70 bin TL oldu.

Geçtiğimiz sezonun ücretlerine dönüp baktığımızda da en yüksek ücreti 100 bin TL, en düşüğü 60 bin TL olarak görüyoruz.

Geçtiğimiz sezonun ücretlerine dönüp baktığımızda da en yüksek ücreti 100 bin TL, en düşüğü 60 bin TL olarak görüyoruz.

Buradan bakabilirsiniz:

Acun Ilıcalı'nın Survivor yarışmacılarına 1 yılda ne kadar zam yaptığını en düşük ve en yüksek ücretler üzerinden hesapladık.

Acun Ilıcalı'nın Survivor yarışmacılarına 1 yılda ne kadar zam yaptığını en düşük ve en yüksek ücretler üzerinden hesapladık.

Hesaplamalarımıza göre en düşük ücret 60 bin TL'den 70 bin TL'ye çıkarak 10 bin TL yani %16,6 zamlandı.

Hesaplamalarımıza göre en düşük ücret 60 bin TL'den 70 bin TL'ye çıkarak 10 bin TL yani %16,6 zamlandı.
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En yüksek ücret ise 100 bin TL'den 125 bin TL'ye çıkarak %25 zam aldı.

En yüksek ücret ise 100 bin TL'den 125 bin TL'ye çıkarak %25 zam aldı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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