Survivor 2025 Yarışmacıları Ne Kadar Kazanıyor? Survivor Yarışmacılarının Aldıkları Ücretler
Survivor 2025 Yarışmacıları Ne Kadar Kazanıyor? Survivor Yarışmacılarının Aldıkları Ücretler
Survivor 2025’te heyecan başlıyor. Survivor’ın yeni sezonunda yarışacak ünlüler de gönüllüler de belli oldu.
Yeni Yılın ilk gününde yayınlanmaya başlayacak olan Survivor 2025 kadrosunda Adem Kılıçcı, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Ayşe Yüksel gibi ünlüler yer alırken Kaan Kazgan, Batuhan Gökgöz, Göksu Küçükali gibi isimler de gönüllüler takımında yer alacak.
Peki herkesin heyecanla beklediği Survivor 2025’te yarışan yarışmacılar haftalık ne kadar para kazanacak?
İşte Survivor yarışmacılarının alacakları ücretler…
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TV8’de yayınlanan ve her yıl reyting rekorları kıran Survivor’da 2025 ateşi yandı.
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Yeni yılın ilk gününde yayınlanmaya başlayacak olan Survivor 2025’te ünlüler kadrosu da gönüllüler kadrosu da açıklandı.
Yeni sezon yine farklı bir konseptte farklı etap ve parkurlarda mücadele edecek olan Survivor yarışmacıları SMS oylaması olmadan yapılacak elemeler ile bireysel performanslara göre değerlendirilecek.
TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor 2025 All Star kadrosunun açıklanması sonrasında yarışmacıların haftalık ve aylık ne kadar maaş aldıkları gündemde ilk sırada yer alıyor. İşte Survivor 2025 yarışmacılarının alacakları haftalık ücretler…
Ünlüler takımı - haftalık ücretler...
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Gönüllüler takımı - haftalık ücretler...
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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