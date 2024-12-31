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Survivor 2025 Yarışmacıları Ne Kadar Kazanıyor? Survivor Yarışmacılarının Aldıkları Ücretler

Survivor 2025 Yarışmacıları Ne Kadar Kazanıyor? Survivor Yarışmacılarının Aldıkları Ücretler

survivor
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
31.12.2024 - 11:48 Son Güncelleme: 31.12.2024 - 11:54

Survivor 2025’te heyecan başlıyor. Survivor’ın yeni sezonunda yarışacak ünlüler de gönüllüler de belli oldu. 

Yeni Yılın ilk gününde yayınlanmaya başlayacak olan Survivor 2025 kadrosunda Adem Kılıçcı, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Ayşe Yüksel gibi ünlüler yer alırken Kaan Kazgan, Batuhan Gökgöz, Göksu Küçükali gibi isimler de gönüllüler takımında yer alacak. 

Peki herkesin heyecanla beklediği Survivor 2025’te yarışan yarışmacılar haftalık ne kadar para kazanacak? 

İşte Survivor yarışmacılarının alacakları ücretler… 

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TV8’de yayınlanan ve her yıl reyting rekorları kıran Survivor’da 2025 ateşi yandı.

TV8’de yayınlanan ve her yıl reyting rekorları kıran Survivor’da 2025 ateşi yandı.

Yeni yılın ilk gününde yayınlanmaya başlayacak olan Survivor 2025’te ünlüler kadrosu da gönüllüler kadrosu da açıklandı.

Yeni yılın ilk gününde yayınlanmaya başlayacak olan Survivor 2025’te ünlüler kadrosu da gönüllüler kadrosu da açıklandı.

Yeni sezon yine farklı bir konseptte farklı etap ve parkurlarda mücadele edecek olan Survivor yarışmacıları SMS oylaması olmadan yapılacak elemeler ile bireysel performanslara göre değerlendirilecek.

Yeni sezon yine farklı bir konseptte farklı etap ve parkurlarda mücadele edecek olan Survivor yarışmacıları SMS oylaması olmadan yapılacak elemeler ile bireysel performanslara göre değerlendirilecek.

TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor 2025 All Star kadrosunun açıklanması sonrasında yarışmacıların haftalık ve aylık ne kadar maaş aldıkları gündemde ilk sırada yer alıyor. İşte Survivor 2025 yarışmacılarının alacakları haftalık ücretler…

TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor 2025 All Star kadrosunun açıklanması sonrasında yarışmacıların haftalık ve aylık ne kadar maaş aldıkları gündemde ilk sırada yer alıyor. İşte Survivor 2025 yarışmacılarının alacakları haftalık ücretler…

Ünlüler takımı - haftalık ücretler...

Ünlüler takımı - haftalık ücretler...

İsmail Balaban 120 bin TL

Serenay Aktaş 110 bin TL

Barış Murat Yağcı 100 bin TL

Sema Aydemir 110 bin TL

Zeynep Alkan 85 bin TL

Batuhan Karacakaya 105 bin TL

Yağmur Banda 95 bin TL

Ayşe Yüksel 90 bin TL

Adem Kılıçcı 125 bin TL

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Gönüllüler takımı - haftalık ücretler...

Gönüllüler takımı - haftalık ücretler...

Batuhan Gökgöz 80 bin TL

Tuğba Yeni 75 bin TL

Adilhan Numan 70 bin TL

Dilşah Kurt 75 bin TL

Mevlüt Koçak 75 bin TL

Kübra Avcı 70 bin TL

Göksu Küçükali 75 bin TL

Kaan Kazgan 80 bin TL

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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