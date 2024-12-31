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MasterChef'ten Elenen Beyza'dan İlk Paylaşım Geldi!

MasterChef'ten Elenen Beyza'dan İlk Paylaşım Geldi!

MasterChef Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
31.12.2024 - 11:24

MasterChef Türkiye'de sonunda final dörtlüsü belli oldu. Semih, Kerem, Onur ve Eda finale giden isimler olurken Beyza 1 puan farkla Kerem'e yenilip yarışmaya veda etti. MasterChef'ten elendikten sonra Beyza'nın ilk paylaşımı büyük merak uyandırmıştı. Beyza, Instagram hesabından bir veda paylaşımı yaptı.

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Finale çok az bir zaman kalan MasterChef'te final dörtlüsü sonunda belli oldu.

Finale çok az bir zaman kalan MasterChef'te final dörtlüsü sonunda belli oldu.

Kıyasıya mücadelenin olduğu yarışmada son dörde Semih, Kerem, Onur ve Eda kalırken elenen isim Beyza oldu.

Kıyasıya mücadelenin olduğu yarışmada son dörde Semih, Kerem, Onur ve Eda kalırken elenen isim Beyza oldu.

Kerem ile yarışan Beyza, yalnızca 1 puan farkla MasterChef'ten elendi.

Kerem ile yarışan Beyza, yalnızca 1 puan farkla MasterChef'ten elendi.

Yarışmanın ardından paylaşım yapıp yapmayacağı merak konusu olan Beyza, Instagram hesabından sevenlerine ve yarışmaya veda etti.

Yarışmanın ardından paylaşım yapıp yapmayacağı merak konusu olan Beyza, Instagram hesabından sevenlerine ve yarışmaya veda etti.

Beyza paylaşımında "Ve sonuna geldik muhteşem bir yolculuğun, güldük, ağladık ama hep dik durduk sizlerin desteğiyle, her şey için teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.

Beyza paylaşımında "Ve sonuna geldik muhteşem bir yolculuğun, güldük, ağladık ama hep dik durduk sizlerin desteğiyle, her şey için teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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