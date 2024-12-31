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Şakir Paşa Ailesi'ndeki Gelin-Kayınpeder Aşkına Torunundan Dava!

Şakir Paşa Ailesi'ndeki Gelin-Kayınpeder Aşkına Torunundan Dava!

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
31.12.2024 - 09:24

NOW'ın sevilen dizisi Şakir Paşa Ailesi, Şakir Paşa'nın torunlarının dava açmasıyla gündeme gelmişti. Şimdi de Şakir Paşa'nın torunu ve yasal mirasçıcı Hamdi Mete Binark, avukatı aracılığıyla önemli bir açıklamada bulundu. Binark, Şakir Paşa ve gelini Aniesi'nin dizide gösterilen aşk ilişkisinin iftira olduğunu vurguladı. Binark'ın o açıklaması kısa sürede gündem oldu.

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NOW'ın yeni dizisi Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, her bölümüyle gündeme oturmayı başarıyor.

NOW'ın yeni dizisi Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, her bölümüyle gündeme oturmayı başarıyor.

Gerçek bir hayat hikâyesini ekrana taşıyan dizi, "Bizden izin alınmadı" denilerek daha önce Şakir Paşa'nın torunları tarafından davalık olmuştu.

Gerçek bir hayat hikâyesini ekrana taşıyan dizi, "Bizden izin alınmadı" denilerek daha önce Şakir Paşa'nın torunları tarafından davalık olmuştu.

Şakir Paşa'nın gelini Aniesi ile yakın ilişkisini gözler önüne seren diziye bir dava daha açıldı.

Şakir Paşa'nın gelini Aniesi ile yakın ilişkisini gözler önüne seren diziye bir dava daha açıldı.

Şakir Paşa'nın torunu ve yasal mirasçıcı Hamdi Mete Binark, söz konusu aşk ilişkisinin iftira olduğunu belirten bir açıklamada bulundu.

Şakir Paşa'nın torunu ve yasal mirasçıcı Hamdi Mete Binark, söz konusu aşk ilişkisinin iftira olduğunu belirten bir açıklamada bulundu.

Avukatı aracılığıyla manevi tazminat davası açtığını belirten Binark, "Reyting uğruna şerefli bir Türk subayının itibarı ve hatırasına saldırı" yapıldığını belirtti.

Avukatı aracılığıyla manevi tazminat davası açtığını belirten Binark, "Reyting uğruna şerefli bir Türk subayının itibarı ve hatırasına saldırı" yapıldığını belirtti.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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