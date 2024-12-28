"Çoğu Sapık Zihniyetli" Yalı Çapkını Seyircisi Gülseren Budayıcıoğlu'na Sitem Etti!
"Çoğu Sapık Zihniyetli" Yalı Çapkını Seyircisi Gülseren Budayıcıoğlu'na Sitem Etti!
Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını, önlenemez düşüşünü 89. bölümle beraber hızlandırdı. Son bölümde Suna ve Ferit ilişkisini başlatan dizide enişte-baldız aşkını gördük. Gülseren Budayıcıoğlu'nun referansıyla ele alınan hikâye çoktan raydan çıkarken bir izleyici, soluğu Budayıcıoğlu'nun Instagram hesabında aldı. Gülseren Budayıcıoğlu'na sitemde bulunan izleyicinin söylemleri ise biraz haklı bulundu.
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Yalı Çapkını dizisinin 89. bölümü bir devrin sona erişinin ilk fitilini ateşledi.
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İlk sezonuyla fırtınalar koparsa da 2. sezondan itibaren Yalı Çapkını önlenemez bir düşüş yaşadı ve 89. bölümle izleyiciyi kendinden tamamen uzaklaştırdı.
Dizideki herkesle mazisi olan Ferit'in şimdi de baldızı Suna'yla öpüşmesi bölüme damga vururken Yalı Çapkını izleyicisi tepkisini Gülseren Budayıcıoğlu'na kadar taşıdı.
Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Gerçek bir hayat hikayesine dayanan" kitabından uyarlanan dizinin artık rayından çıktığı aşikar olurken bir seyirci, Budayıcıoğlu'nun Instagram hesabında içini döktü.
Masumlar Apartmanı dizisi hariç tek bir psikolojik vaka görmediğini dile getiren seyirci, Yalı Çapkını'ndaki baldız-enişte ilişkisine gönderme yaparak "Çoğu sapık zihniyetli" yorumunda bulundu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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ilk sezonunu birkaç bölümünü izlemiştim iyi ki izlemeyi bırakmışım.